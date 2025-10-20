Cinco Saltos con problemas de agua: un incendio de pastizales afecta la estación de bombeo

La caída de un árbol sobre los cables eléctricos provocó un incendio de pastizales en Cinco Saltos. (Foto: Oscar Livera)

Este lunes por la tarde, un transformador explotó en la zona de chacras camino a la Estación de Bombeo de Cinco Saltos. La caída de un árbol sobre los cables eléctricos provocó un incendio de pastizales y dejó sin agua ni luz a los vecinos, informaron Bomberos Voluntarios y ARSA.

La interrupción del suministro eléctrico provocó que la Estación de Bombeo dejara de funcionar. Desde la empresa explicaron que los trabajos de restablecimiento serán realizados por Edersa una vez que los Bomberos Voluntarios logren extinguir el incendio y se asegure que se pueda trabajar con seguridad.

Incendio de pastizales en Cañadón de las Cabras afecta el suministro de agua. Foto: gentileza.

Arsa pidió a los vecinos hacer un uso responsable del agua para evitar que los tanques se vacíen rápidamente, ya que aún no se tiene certeza del tiempo que llevará restablecer el servicio.

Triple choque frontal sobre la Ruta 151, en el ingreso a Cipolletti: un conductor terminó herido

La semana comenzó con complicaciones en el tránsito entre Cipolletti y Cinco Saltos. Este lunes, un choque frontal tuvo lugar cerca del ingreso a Ferri, a pocos kilómetros de Cipolletti. Según detallaron testigos, la Policía trabajó en el lugar y la ruta presentó demoras.

Este lunes, un accidente de tránsito tuvo lugar sobre la Ruta 151, en el tramo que va desde Cipolletti a Cinco Saltos. Según la información brindada por testigos a Diario RÍO NEGRO, el siniestro tuvo lugar a la altura de 3 esquinas, a pocos metros de Ferri en el ingreso a Cipolletti.

Se trató de un choque frontal entre un camión, un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux, según las primeras informaciones. El tránsito fue desviado por un camino rural cercano a la zona del accidente.