Cipolletti, ciudad de eventos: el Complejo Cultural impulsa más de 90 actividades al mes en la Patagonia

Hoy, en el aniversario de la ciudad, se pone en marcha una serie de intervenciones artísticas.-|Hoy, en el aniversario de la ciudad, se pone en marcha una serie de intervenciones artísticas.-

El Complejo Cultural de Cipolletti (CCC), con una renovación millonaria, se ha transformado en un faro creativo y académico-cultural de excelencia.

Con más de 90 eventos mensuales, congresos, cine, teatro, exposiciones y una Feria del Libro que convoca a miles, se posiciona como epicentro cultural de la Patagonia.

A seis años de su inauguración y a un mes de celebrar su próximo aniversario, el CCC continúa expandiendo su horizonte y consolidando su identidad multifacética. Lo que comenzó como una apuesta fuerte por el arte, con la creación de un teatro de más de 500 butacas, un microcine y una sala de exposiciones, hoy también se proyecta como uno de los espacios más elegidos en la región para la realización de congresos, jornadas académicas y encuentros profesionales.

La última remodelación y modernización tuvo un objetivo específico: “que el CCC esté a la altura de cualquier espacio del país”, afirmó el intendente Rodrigo Buteler. Se renovó integralmente el sistema de luces y sonido del teatro, se mejoró la climatización, los sanitarios y las butacas, e incorporaron nuevos espacios como el bar cultural “1946”.

“Hoy alquilan el complejo para jornadas médicas, académicas y científicas. En la Patagonia no hay otra infraestructura similar, hoy el complejo cultural nos permite albergar obras de primer nivel”, señaló Buteler.

Actualmente se programan entre 60 y 90 eventos mensuales, y más de 5.000 personas lo visitan semanalmente, logrando llenar las salas de teatro y cine. Con la llegada de congresos, espectáculos y ferias, la secretaria de Cultura, Mariana Prgich señaló que hay meses con mayor movimiento de gente.

Prgich sostuvo que el centro cultural recibe una intensa actividad artística y académica: con la participación de artistas regionales, nacionales e internacionales, ciclos pensados para talentos locales, y espacios disponibles para escuelas, actos de egreso y eventos institucionales, conferencias, conservatorios y jornadas científicas.

La programación semanal incluye múltiples obras de teatro, salas visuales y también una oferta cinematográfica, con ciclos de cine vasco, francés, oriental, judío y otras propuestas que fortalecen la identidad cultural de la región.

“Tenemos cine basado en la diversidad de género y también nuestro microcine pasa películas INCAA, que es muy importante porque son películas de nuestro país”, remarcó Prgich.

Las peñas folclóricas, de tango y milongas marcan una tendencia

Sergio Vega, presidente de la asociación civil Folkloristas Unidos de Cipolletti, coordina junto a la Secretaría de Cultura los ciclos de peñas organizados por la municipalidad. Cada encuentro está destinado a un artista local, que puede recaudar fondos para cubrir gastos de vestuario y viajes. “Sirve muchísimo que la municipalidad nos acompañe en este sentido”, destacó Vega. Todas las peñas se realizan con la capacidad completa: 150 personas por función.

El folclorista también subrayó la importancia del PreLaborde, un evento que reunió a más de 300 participantes de toda la provincia. De esa competencia surgió la delegación que representará a Río Negro en enero, en el tradicional festival de Laborde (Córdoba), donde competirán artistas de todo el país.

Por su parte, Fabiana Vidarte y Richard Bolivar organizan la Preliminar Oficial de Tango Cipolletti, el festival Haciendo Tango y las milongas mensuales en el CCC. Vidarte valoró su experiencia en el complejo: “Siempre fue muy positiva. Es un espacio que abre sus puertas al encuentro, al disfrute y a la difusión de nuestras tradiciones. Los festivales y las milongas permiten no solo compartir música y danza sino también generar comunidad”.

Además, Vidarte remarcó el valor institucional del espacio: “Contar con este lugar es fundamental. Brinda la posibilidad de mantener vivas nuestras expresiones culturales en un ámbito cuidado y accesible. Estoy muy agradecida por todo lo que el Centro ofrece y por el lugar que le da a cada artista y a cada propuesta”.

La artista visual Irene Mosiuk, que expone en el CCC desde que se inauguró, sostuvo que es un espacio “maravilla” y afirmó que las salas son espectaculares para exponer: cómodas, luminosas y con mucha convocatoria.

Recordó que días atrás terminaron la clínica de arte “La Vie en Arte”: “La hicimos con chicos que expusieron sus obras y la experiencia que tuvimos fue magnífica, inmersiva, y terminar de poner una obra de arte en un espacio así para ellos es una experiencia inolvidable, se creó una magia muy interesante”.

Una agenda cargada de eventos hasta fin de año

Uno de los próximos eventos más esperados es la Feria del Libro, que este año celebra su 20° aniversario con el lema “Portales del tiempo”.

La directora del área de Cultura señaló que se realizará del 7 al 16 de noviembre y contará con la participación de escritores internacionales, nacionales, regionales y locales.

“Esperamos recibir a más de 40.000 personas durante los diez días del evento, lo que significa duplicar la afluencia del año pasado. Lo más destacado es que vamos a utilizar todo el corredor cultural de la ciudad, incluyendo la Casa de la Música, el anexo y la Casa del Escritor”, adelantó Prgich.

Además, el Complejo Cultural impulsa una variada agenda de programas que acompañan la demanda de la comunidad cipoleña. Entre ellos se destacan el Festival de Títeres, el ciclo de celebraciones patrias y el programa especial de Navidad, todos con gran convocatoria.

Hoy, en el aniversario de la ciudad, se pone en marcha una serie de intervenciones artísticas con la participación de creadores visuales locales. Durante todo el mes se llevan adelante acciones culturales en distintos espacios públicos, con el objetivo de embellecer Cipolletti y fortalecer su identidad a través del arte.

“Estamos escuchando todo lo que podemos a la gente para que puedan disfrutar de todo el arte local, que es excelente. Tenemos muchísimos artistas, una de las ciudades con más escuelas artísticas en todas las áreas, esperemos que la gente se sienta acompañada”, destacó finalmente Prgich.