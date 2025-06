Cirugías en Río Negro: Salud rechazó las críticas de los trabajadores de Bariloche, San Antonio y Cipo

Suspensión de cirugías programadas en algunos hospitales de Río Negro por falta de insumos, el éxodo de profesionales de la salud y el cierre de algunas áreas. Todo esto fue denunciado ayer por trabajadores de la salud de Bariloche, Cipolletti y San Antonio. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Río Negro manifestaron que los planteos son falaces.

Alicia Santibañez, una enfermera de Bariloche afiliada al gremio Asspur, explicó que, desde hace un mes, solo se cubren las cirugías de emergencia ya que no cuentan con anestésicos, ni suturas, ni descartables. Dijo que, desde hace seis meses, no disponen de reactivos para laboratorio: «Un paciente, por ejemplo, que necesita operarse y requiere un laboratorio extenso, la mitad de esos análisis no se pueden hacer. Tampoco se puede operar a ciegas».

Al consultar a Leonardo Gil, secretario de Salud de Río Negro, aseguró que «hay cuestiones programáticas que se están haciendo en Bariloche». «Cuando se sacó de circulación el fentanilo, esto afectó a todos los hospitales de Argentina, entre ellos Río Negro. Por eso, ahora se hizo una compra directa de 400 millones por todos los medicamentos que tuvimos que sacar de circulación por contaminación y después de un mes, está por salir. Se soluciona en esta semana«, argumentó.

Por otro lado, hizo hincapié en que «disponen de suturas y anestésicos» aunque, advirtió, «con los reactivos hay problemas que se arrastran en todo el país». «Desde que empezó la era Milei, los proveedores piden contado anticipado. Ahora se llamó a una licitación para que haya una empresa que garantice los reactivos. Pero es un tema coyuntural», dijo el funcionario.

¿Pero se garantizan las cirugías programadas?, consultó este diario. «Se postergan las que se puede. Pero lo cierto es que Bariloche mantiene 350 cirugías por mes«, respondió. Y agregó: «Hay una realidad compleja que estamos tratando de sobrellevar: el país tuvo que sacar de circulación toda la producción de los laboratorios HLB y Ramallo: es difícil salir a comprar por 400 millones de pesos de un día para el otro. Menos en este contexto«.

Cierre de Neonatología

Santiago Cayupan, delegado de Asspur en Cipolletti, expuso el cierre del área de Neonatología en ese hospital y se refirió a «la evacuación de los neonatos al sector público y privado». Explicó que había tres neonatólogos, pero una de las profesionales presentó un certificado para acceder a una licencia y con solo dos personas «era inviable sostener el servicio». Ahora, expresó, reabrieron el área con profesionales de otros puntos de la provincia, pero lo consideró «un parche para apagar el fuego«.

Al respecto, Gil aseguró que el Servicio de Neonatología «nunca cerró» en Cipolletti: «La cantidad de profesionales es compleja a nivel país. En este caso, conseguimos neonatólogos de otros hospitales para cubrir el sistema«.

A su vez, Santibañez había cuestionado que «los cirujanos de Bariloche están viajando a Ingeniero Jacobacci porque allí no hay cantidad suficiente de profesionales para paliar la situación. Estamos con la sábana corta».

Gil tambien cuestionó esta afirmación: «Es cierto la falta de profesionales. Hay una médica que salió de vacaciones y de Bariloche fueron a cubrir. Pero está por salir el contrato de un cirujano de La Plata para desempeñarse en Jacobacci. Faltan especialidades en todo el país y Río Negro no es ajena«. Advirtió que continúa abierta la convocatoria para profesionales y se intenta incorporar médicos al sistema de salud aunque «hay especialidades que no se consiguen».

«Desde hace años, estamos pasando un momento difícil, pero estamos luchándola. Hay compromiso para que todo se solucione«, concluyó.