Colectivo Pehuenche entre Neuquén y Centenario: por qué solo hay frecuencias mínimas

La empresa Pehuenches enfrenta dificultades para mantener el servicio de transporte en las localidades de Centenario y Vista Alegre, con frecuencias mínimas que ponen en riesgo la accesibilidad de los habitantes a este servicio esencial. Gian Franco Gallo, abogado de la firma, ofreció a RÍO NEGRO RADIO detalles sobre la situación actual.

«La semana pasada, se llevó a cabo un paro de trabajadores en colaboración con Neuquén debido a que la empresa no pudo cumplir con el aumento salarial acordado para el mes, a pesar de haber abonado los sueldos. Desde hace dos meses, la empresa de transporte opera el servicio sin recibir ningún tipo de aporte por parte de los gobiernos nacional, provincial o municipal», dijo Gallo.

El abogado agregó que «por ahí lo que la gente desconoce es que el servicio se transporte se financia con cuatro aportes: contribuciones del gobierno nacional, provincial, municipal y la recaudación de los boletos. Sin embargo, desde enero, la empresa solo recibio ingresos provenientes de la venta de boletos, lo que apenas cubre un 10% del costo total del servicio».

«A pesar de comprender la importancia y la necesidad del transporte público para la comunidad, la empresa mantuvo el servicio hasta ahora, aunque con limitaciones en las frecuencias. Es importante señalar que el paro de la semana pasada fue iniciativa de los trabajadores y no de la empresa«.

Gian Franco Gallo: «El precio del boleto hoy está 10 veces abajo de lo que debería valer»

«El precio del servicio urbano, estaba en $171 pesos el boleto, pero debería estar con el aumento en $500 pesos, el valor del boleto para que el servicio sea rentable debería superar los $1500 pesos, en Centenario en época escolar, que es donde podemos tomar el flujo normal de pasajeros son unos 15.000 pasajeros por mes. El precio actual del boleto está diez veces por debajo de lo necesario», argumentó.

«Creo que hay que volver a evaluarlo, porque seguramente sea mayor aun, realmente la situación es apremiante, todos entendemos como ha sido la inflación evolucionando y como mes a mes, los costos se van cambiando de forma muy abrupta, eso es otra cosa, los aumentos deberían ser mas paulatinos, mensualmente se debería aumentar la tarifa del boleto para que no quede tan atrás» contó el abogado.

En cuanto a la prestación del servicio, Gallo argumento que: «Mientras tanto, el servicio mantiene la prestación mínima, con menor frecuencia pero el colectivo pasando igual, en lo que es el urbano. El que va del centenario a Neuquén funciona con normalidad».

«En caso de no haber una actualización de la situación tarifaría, nosotros ya enviamos una nota al municipio venimos hablando de eso hace un buen tiempo, no es el deseo de la empresa pero si para el primero de abril no tenemos ninguna certeza, nada cerrado, ningún convenio firmado, la empresa dejaría de prestar el servicio», puntualizó Gallo.

