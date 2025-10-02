Comenzaron las inscripciones en el IUPA: los requisitos para inscribirse en música, danza y artes
La universidad pública y provincial abre preinscripciones para tecnicaturas, profesorados y licenciaturas en Música, Danza, Artes Visuales, Arte Dramático y Artes Audiovisuales.
El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) inició la inscripción para el ciclo académico 2026. La universidad ofrece 28 carreras universitarias, que incluyen tecnicaturas, profesorados y licenciaturas en Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático, Música, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.
Las personas interesadas pueden preinscribirse a través de la plataforma SIU Guaraní en el sitio web oficial de la universidad: www.iupa.edu.ar.
Inscripciones en el IUPA 2026: requisitos de inscripción
El comprobante de preinscripción debe presentarse junto con la documentación completa entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025. Los documentos solicitados son:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de partida o certificado de nacimiento.
- Certificado de buena salud.
- Foto 4×4 con fondo blanco.
- Constancia de secundario completo con la leyenda “no adeuda materias” o constancia de materias pendientes.
- Fotocopia del título del nivel medio (si ya está disponible).
- Comprobante impreso de la preinscripción generada por SIU Guaraní.
Algunas carreras requieren documentación adicional: Artes del Movimiento solicita prueba de esfuerzo o ergometría; Arte Dramático requiere certificado otorrinolaringológico; Artes Visuales solicita certificado de aplicación de vacuna antitetánica y certificado otorrinolaringológico.
Para más información sobre la universidad, la oferta académica o los beneficios para estudiantes, se puede ingresar a www.iupa.edu.ar o acercarse a la sede central, en Rivadavia 2263.
