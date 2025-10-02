Comenzaron las inscripciones en el IUPA: los requisitos para inscribirse en música, danza y artes

El ciclo 2026 permitirá a los estudiantes iniciar su formación en diferentes disciplinas artística.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) inició la inscripción para el ciclo académico 2026. La universidad ofrece 28 carreras universitarias, que incluyen tecnicaturas, profesorados y licenciaturas en Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático, Música, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.

Las personas interesadas pueden preinscribirse a través de la plataforma SIU Guaraní en el sitio web oficial de la universidad: www.iupa.edu.ar.

Inscripciones en el IUPA 2026: requisitos de inscripción

El comprobante de preinscripción debe presentarse junto con la documentación completa entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025. Los documentos solicitados son:

Fotocopia del DNI.





Fotocopia de partida o certificado de nacimiento.





Certificado de buena salud.





Foto 4×4 con fondo blanco.





Constancia de secundario completo con la leyenda “no adeuda materias” o constancia de materias pendientes.





Fotocopia del título del nivel medio (si ya está disponible).





Comprobante impreso de la preinscripción generada por SIU Guaraní.

Algunas carreras requieren documentación adicional: Artes del Movimiento solicita prueba de esfuerzo o ergometría; Arte Dramático requiere certificado otorrinolaringológico; Artes Visuales solicita certificado de aplicación de vacuna antitetánica y certificado otorrinolaringológico.

Para más información sobre la universidad, la oferta académica o los beneficios para estudiantes, se puede ingresar a www.iupa.edu.ar o acercarse a la sede central, en Rivadavia 2263.