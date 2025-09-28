Paritarias en el IUPA: los gremios mantienen posturas disímiles y anuncian paro para el miércoles

El pasado viernes, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) fue escenario de una nueva instancia paritaria, en la que los gremios docentes y no docentes analizaron la propuesta salarial presentada por las autoridades para el mes de septiembre. Hasta el momento, dos gremios ya definieron su postura, mientras que ATE anticipó a Diario RÍO NEGRO que convocó a una reunión para este lunes, en la que resolverá si acepta o rechaza la oferta.

En la mesa estuvieron presentes la secretaria general Sandra Ruth Nieva, el secretario de Extensión y Bienestar Ricardo Casanova y el representante legal Silvio Garrido. También participaron representantes de los gremios Adiupa, Sitraiupa y ATE. La oferta incluyó un esquema diferenciado para docentes y no docentes.

En el caso del personal docente, se sumó al acuerdo previo un 1% al básico y una suma fija de 10.000 pesos con criterio de FONID. Además, se propuso un monto no remunerativo y no bonificable por agente, diferenciado por antigüedad: 10.000 pesos para quienes tienen hasta 11 años de servicio, 15.000 pesos para quienes cuentan con 12 a 21 años y 20.000 pesos para quienes superan los 22 años. También se ofreció un bono no remunerativo de 25.000 pesos por única vez, a liquidar por planilla complementaria.

Para el personal no docente, la propuesta contempló una suma fija no remunerativa en tres tramos según categoría: 20.000 pesos para las categorías 7 a 5, 30.000 pesos para las categorías 4 y 3, y 40.000 pesos para la categoría 2. Además, se incluyó un bono de 30.000 pesos por única vez, a pagar por planilla complementaria. En los casos en que un trabajador tenga cargo docente y no docente, se abonará únicamente el bono de mayor valor.

Con rechazos y aceptaciones en disconformidad, los gremios anticipan medidas de fuerza en IUPA

Desde el gremio mayoritario, Sitraiupa, se informó que en la asamblea extraordinaria se resolvió aceptar la propuesta en disconformidad. El gremio condicionó la aceptación a la devolución de los días descontados de forma arbitraria y anunció tres días de paro para el 1, 6 y 7 de octubre «por el incumplimiento paritario del 17 de septiembre de 2024». La asamblea también exigió la reincorporación inmediata de Juan Rolón a sus funciones docentes dentro del aula.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marcelo Vidal, secretario gremial de Sitraiupa, recordó que aún no se cumplió con el incremento acordado en la mesa paritaria de septiembre del año pasado, que establecía un 3,9% de aumento al básico. “Desde entonces no hubo incrementos al básico, solo sumas fijas que no representan una mejora salarial real. Ya pasó un año y son doce cuotas de ese 3,9% que se le adeudan al personal docente”, señaló.

Por su parte, desde el gremio Adiupa, en cambio, rechazaron la propuesta por considerarla “insuficiente, absurda y un insulto para los trabajadores”. Argumentaron que no incluye un reajuste sobre el valor hora docente universitario nacional y que se trata únicamente de bonos no remunerativos ni bonificables.

La referente Rocío Encinas recordó que Adiupa viene rechazando ofertas similares desde hace más de un año y que la última aceptada en disconformidad fue la de septiembre de 2024, que nunca se cumplió. En un comunicado, la asamblea exigió la restitución inmediata de los haberes descontados, el cumplimiento de la paritaria del 17 de septiembre de 2024 y la reapertura urgente de la mesa antes del 30 de septiembre con una nueva oferta superadora.

La referente del gremio, adelantó que el miércoles que viene realizarán medidas de fuerza y se buscará reabrir la paritaria para que haya una mejora en la oferta, «es escandalosa la forma en que se administran los fondos y las horas en IUPA, no cumplen con los acuerdos paritarios», afirmó Encinas.

Por último, desde ATE informaron que este lunes se reunirán con sus afiliados en el IUPA para definir si aceptan o rechazan la propuesta presentada por las autoridades.