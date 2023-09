Comenzó la Expo Rural Ganadera del Alto Valle en Roca: «Fue un año complejo, pero tenemos muchas expectativas»

Comenzó la nueva edición de la Exposición y Feria de Invernada organizada por la Sociedad Rural del Alto Valle de Río Negro con un importante despliegue en el predio ferial de Paso Córdoba. Durante hoy y mañana -domingo 1- los vecinos podrán disfrutar de distintas actividades, todas relacionadas con la actividad rural.

La presidenta de la Sociedad Rural, Alicia García, dialogó con Diario RÍO NEGRO y realizó una invitación especial para todos los vecinos de la ciudad para que se acerquen lo que promete ser una gran jornada rural. García explicó que esta Expo y Feria ganadera del Alto Valle se viene realizando hace 12 años como un incentivo para acercar a los pequeños productores la gran oferta de ganados, «entendemos que muchos no pueden ir a exposiciones lejanas por eso nosotros le traemos esta opción», señaló.

Explicó que si bien entienden que la situación económica actual puede de alguna forma influir en la compra de animales, las expectativas siguen siendo altas. «Fue un año complejo, dado la situación del país y también el problema de la sequía, pero sabemos que hay interés en los productores de tener buena genética.Tenemos muchas expectativas», sostuvo García.

Habrá remate de animales. Foto: Andres Maripe.

Asimismo indicó que la jornada no se centrará únicamente en los remates de animales, sino que también habrá charlas para los interesados en la ganadería y producción, más otras actividades para disfrutar como presentación de músicos y grupos de baile. Por otra parte, explicó que en el predio «se les dio lugar a emprendedores de la línea sur que tal vez tienen poca difusión y nos resulta oportuno darles nuestro apoyo».

En este sentido, reiteró su invitación y aclaró que no hace falta ser un productor o conocer sobre la actividad, cualquier vecino con interés en disfrutar, puede acercarse al lugar.

La actividad ganadera frente a la crisis económica y la sequía

La presidenta de la sociedad indicó que este año como productores en la región tuvieron que atravesar varios problemas que impactaron de alguna forma en su actividad, la sequía fue uno y el otro, el impacto del dólar en los insumos.

La sequía afectó gravemente la salud de los animales y para poder salvarlos requerían invertir en insumos como alimentos balanceados o medicina que resultaban difíciles de costear. «Estábamos en la duda constante de balancear el salvar al animal o dejarlo, no sabíamos qué hacer», explicó y agregó que este cuestionamiento surgía a parte de nunca lograban recuperar lo invertido en la compra de insumos, ni siquiera con la venta del ternero.

«La situación está difícil para todos, la gente ya no compra carne, no porque no quiere sino porque no puede y todo eso repercute en el producto. Los precios se caen de una manera increíble», señaló García.

Sin embargo, pese a encontrarse en esta encrucijada sostuvo que: «El amor a la actividad nos impide que no hagamos el esfuerzo máximo hasta llegar a endeudarnos para poder salvar a los animales».

Cronograma de actividades

El sábado 30 de septiembre, la jornada comenzará a partir de las 12 con la apertura oficial de la Exposición, a las 14 habrá una Jura de bovinos; a las 14.30 y a las 15 estará el ciclo de capacitaciones con la Ing. agrónoma Verónica Favere y el ing. Hugo Pilotti, dirigida a productores, técnicos, estudiantes e interesados en general. Asimismo a las 16 se hará un ciclo de conferencias y a las 20 la jornada finalizará con un Fogón Criollo con música folclórica.

El fogón del sábado contará con la actuación estelar de Orlando Vera Cruz, Nicolás Quiroga, el grupo Umbral y finalmente, habrá una presentación del grupo Ballet Folklórico Amanecer Sureño. Para participar de esta jornada musical, los interesados deberán adquirir entradas anticipadas en la Sociedad Rural del Alto Valle.

Por otra parte, el día domingo 1 de octubre, a las 11 se realizará el acto de apertura de la Expo; a las 12 se hará el almuerzo camaradería donde entregarán premios y a las 15 se concluirá con el Remate hacienda.