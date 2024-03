Comenzó la vigilia por el 24 de marzo en Neuquén: las actividades este domingo

De cara a otro 24 de marzo y para conmemorar el Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia, decenas de personas se convocaron este sábado por la noche en Neuquén para una nueva edición de la vigilia, esta vez en el anfiteatro del Parque Central.

La actividad, fijada para las 20, se realiza en la previa de las actividades que se desarrollarán este domingo en la capital provincial, con motivo del 48° aniversario del último golpe de Estado que dio paso a una sangrienta dictadura militar.

«Somos la Memoria viva de un pueblo que no olvida ni abandona sus luchas. Queremos conocer toda la Verdad y bregamos por Justicia ante los delitos de lesa humanidad que aún están vigentes desde hace 48 años», señaló en un comunicado el centro cultural La Conrado, una de las organizaciones convocantes junto a Teatristas Neuquinos Asociados (Teneas).

Según explicaron, ante un año «tan particular» y un «contexto de ajuste y represión contra todos los sectores de la sociedad», se tomó la decisión de mudar la vigilia al anfiteatro «Gato Negro», definido como un espacio «recuperado por toda la comunidad».

También hubo bailes folklóricos. Foto: Diario Río Negro.

La propuesta contará con un varieté de artes escénicas, poesía, una muestra plástica y también música.

Al comenzar, los oradores recordaron a Noemí Labrune, fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, fallecida en septiembre del año pasado, y explicaron que no se trata de un homenaje. «Cómo vamos a homenajear a alguien que está tan viva y presente», argumentaron.

Así será el 24 de marzo en Neuquén

En Neuquén, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial de Neuquén y Alto Valle, bajo el lema de «seguimos en las calles contra el ajuste y la represión», realizaron una convocatoria para el 24 y citaron a todas las personas a reunirse en el monumento a San Martín a las 19.30.

Indicaron que la convocatoria se hace con el objetivo de visibilizarse en reclamo de «Verdad y Justicia» por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar en Argentina.

Desde las 17 hasta las 19 en la vereda de la Escuela de Música, habrá un escenario musical abierto. Por otro lado, a partir de las 18 en la puerta de la Escuela de Bellas Artes, el grupo «El País de Sí Me acuerdo» esperará la convocatoria de las Madres Inés Rigo y Lolín Rigoni con un espectáculo artístico de canciones prohibidas durante la dictadura cívico militar.