Comercios de Roca lanzan cupones de descuento con Diario RÍO NEGRO para comprar en 155 locales

El diario llega con cupones de descuento para usar en los comercios de Roca. Foto Alejandro Carnevale.

Con la llegada del invierno, las calles de General Roca se preparan para vivir una temporada de fuerte movimiento. A partir de este viernes 19 de junio, el sector comercial de la ciudad pone en marcha una campaña de cupones de descuento y premios, una iniciativa autogestionada por los propios comerciantes locales que busca incentivar el paseo, el consumo de cercanía y premiar a los clientes roquenses.

Cómo es la campaña de cupones de descuento

Para alcanzar a todos los hogares, los comerciantes sumaron a DIARIO RÍO NEGRO como el canal para hacer llegar los beneficios: las páginas de nuestro diario funcionarán como el soporte donde se imprimirán los cupones que los vecinos podrán recortar para presentar en las los comercios.

La campaña se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto. Es una oportunidad para pasear por el centro, descubrir propuestas gastronómicas, renovar el hogar o planificar las compras con un beneficio extra.

Una red de 155 comercios adheridos

La convocatoria coordinada por los propios empresarios locales alcanzó una excelente adhesión: 155 comercios roquenses forman parte de la propuesta. El sistema de beneficios mantendrá una dinámica particular.

La primera salida de beneficios estará disponible desde este viernes 19 hasta el próximo viernes 26 de junio. Cada día saldrán 20 cupones diferentes impresos en las páginas del diario.



Además, en cada comercio adherido habrá cupones para utilizar todos los días. La variedad de rubros participantes garantiza opciones para todos los gustos, potenciando el circuito comercial de la ciudad durante toda la semana.

La novedad: el sorteo final organizado por los locales

A diferencia de ediciones anteriores, ahora la experiencia de compra se renueva con una iniciativa pura y exclusiva de los negocios de la ciudad: un gran sorteo final que ellos mismos realizarán en septiembre.

La modalidad es muy sencilla: al presentar el cupón en el local adherido y obtener el descuento, el cliente podrá completarlo con sus datos personales y depositarlo en las urnas que los propios comerciantes tendrán habilitadas en sus locales.

DIARIO RÍO NEGRO acompaña el pulso y el crecimiento de la ciudad con la impresión y difusión de los cupones. La organización, la logística de las urnas, las bases y la posterior entrega de los premios del sorteo de septiembre es una iniciativa organizada y gestionada íntegramente por los comercios participantes.

Para los vecinos de Roca, la invitación ya está sobre la mesa: a partir de mañana, buscar la tijera, revisar el diario y empezar a disfrutar de lo que el comercio local preparó para este invierno.