Roca con descuento: más de 100 comercios lanzan promociones con cupones de Diario RÍO NEGRO
Un total de 116 comercios ofrecen promociones a través de cupones que se publican en la edición papel del diario RÍO NEGRO. Los lectores deberán recortarlos y presentarlos directamente en los locales adheridos para acceder a los beneficios. Los cupones se publican hasta el viernes 13, con unos 24 comercios por día, y tendrán vigencia hasta el 31 de marzo.
Con el objetivo de incentivar el movimiento comercial en la ciudad, 116 negocios de General Roca se sumaron a una iniciativa que ofrece descuentos a través de cupones publicados en la edición papel del diario RÍO NEGRO. Los descuentos están vigentes hasta el 31 de marzo.
Roca con descuento: cómo nació la propuesta
La propuesta nació a fines del 2025, a partir de encuentros informales entre comerciantes que buscaban generar una acción conjunta para atraer clientes y ofrecer beneficios. “Nos juntamos varios comercios y decidimos armar una chequera de descuentos. Cada uno aportó su voucher y mandamos a imprimir unas chequeritas”, contó Natalia García, comerciante local e impulsora de la iniciativa.
La respuesta del público fue inmediata. Las primeras chequeras, que cada comercio ofrecía a sus clientes, se agotaron en apenas dos días. “La gente se enteró, fue a buscarlas a los negocios y nos quedamos sin chequeras enseguida”, relató.
Ante ese interés, los comerciantes decidieron ampliar la propuesta y buscar una forma de llegar a más vecinos. Así surgió la idea de publicar los cupones en el diario.
Roca con descuento: comercios que participan
En esta etapa participan 116 comercios de distintos rubros, desde indumentaria y gastronomía hasta servicios, talleres y artículos para el hogar. Los cupones comenzaron a publicarse desde hoy en la edición impresa y continuarán hasta el viernes 13 inclusive, con un promedio de unos 24 comercios por día.
Para acceder al descuento, los lectores deberán recortar el cupón del diario y presentarlo directamente en el comercio adherido, donde se aplicará el beneficio correspondiente. Se podrá utilizar un cupón por compra, ya que los descuentos no son acumulables entre sí.
Los organizadores destacaron que la iniciativa también busca fortalecer el vínculo entre los comercios de la ciudad y sus clientes, generando propuestas atractivas para quienes eligen comprar en los negocios locales.
Además, adelantaron que la experiencia continuará con una nueva etapa de descuentos de invierno, que se extenderá entre abril y julio y sumará nuevos comercios y promociones.
Roca con descuento: cómo usar los cupones
- Los cupones se publican en la edición papel del diario RÍO NEGRO.
- Deben recortarse y presentarse en el comercio adherido.
- Se puede usar un cupón por compra.
- Los descuentos están vigentes hasta el 31 de marzo.
