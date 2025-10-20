Martes con cambio de clima en Neuquén y Río Negro: nubosidad, aire frío y probables chaparrones

Este martes Neuquén y Río Negro presentarán variabilidad en la nubosidad, con cielos cubiertos en sectores del Alto Valle y la costa, mientras que los valles y la meseta registrarán mayormente cielo despejado, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Se esperan vientos moderados hacia la tarde y noche, y en la zona de los lagos, el ingreso de un pulso húmedo generará inestabilidad con lluvias débiles que se mantendrán hasta mañana.

Las temperaturas descenderán respecto al lunes, con máximas que oscilarán entre los 18 °C y 22 °C en el Alto Valle y mínimas que podrían bajar hasta 2 °C en Viedma.

Para el miércoles, se prevé un aumento de la inestabilidad, con tormentas aisladas y chaparrones en distintos sectores de la región.

Neuquén: martes con cielo mayormente cubierto y descenso de temperatura

Este martes Neuquén presentará un clima con cielo mayormente cubierto durante el día, mientras que por la noche se espera que se despeje. La jornada marcará un descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 22 °C, en contraste con los 30 °C registrados el lunes. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 4 °C.

El viento soplará a 16 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando ligeramente por la noche a 18 km/h con ráfagas de 27 km/h.

Roca y Cipolletti: martes con temperatura más fresca

Este martes, Roca y Cipolletti, presentará un clima con cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima será de 22 °C, marcando un descenso respecto a los 31 °C del lunes, mientras que la mínima nocturna rondará los 4 °C.

El viento soplará a 21 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando por la noche a 23 km/h con ráfagas de 42 km/h.

Las Grutas: cielo nublado este martes

En Las Grutas, se espera un cielo cubierto durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C, descendiendo desde los 29 °C del lunes, y la mínima nocturna será de 5 °C.

El viento soplará a 28 km/h, con ráfagas de hasta 32 km/h, disminuyendo por la noche a 24 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Viedma: ventoso y nublado este martes

Este martes en Viedma se espera un cielo cubierto durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, descendiendo desde los 32 °C del lunes, mientras que la mínima nocturna será de 2 °C.

El viento soplará a 28 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h, disminuyendo por la noche a 21 km/h sin superar los 21 km/h de ráfaga