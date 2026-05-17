Quién era la joven argentina de 26 años que murió en el «catastrófico» vuelco en Australia: era de Rosario y recorría el mundo con amigas

Una joven argentina de 26 años, identificada como Serena Andreatta, murió en el estado de Queensland, Australia, luego de que el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba volcara en la autopista Bruce. El siniestro vial ocurrió el jueves por la tarde a unos 135 kilómetros de la localidad de Townsville, y las autoridades confirmaron la identidad de la víctima este sábado.

La joven, oriunda de Rosario, realizaba un itinerario de viaje tras haber recorrido el sudeste asiático durante las semanas previas junto a un grupo de amigas. Murió en el centro asistencial al que fue trasladada debido a las lesiones sufridas por el impacto.

Emprendedora digital y aficionada a los viajes: quién era Serena Andreatta

Serena Andreatta se formó en una tecnicatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario. En 2023 decidió emigrar de la Argentina hacia Italia, donde se radicó inicialmente en la región de Lombardía. Allí trabajó como camarera en un restaurante y, posteriormente, como recepcionista en dos complejos hoteleros.

Con esa experiencia, la joven desarrolló su propio perfil profesional independiente. Fundó una consultora de forma remota orientada a la asesoría para la obtención de la ciudadanía italiana, dedicada principalmente a clientes argentinos.

Y con su profesión digital pudo recorrer puntos como España, Países Bajos e India. En el último mes visitó varios países de Asia con sus amigas, donde realizaron un curso de buceo, antes de partir hacia Australia, el destino final de la travesía.

El vuelco en Australia y el testimonio de una pasajera

El colectivo de la empresa FlixBus trasladaba a 28 personas desde Cairns hacia Airlie Beach, en su mayoría turistas extranjeros. El vuelco dejó un saldo de 17 pasajeros heridos, tres de ellos de gravedad. Dos personas sufrieron lesiones con riesgo de vida y requirieron traslado en helicóptero, mientras que una de las amigas de Andreatta permanece internada.

Erica Chindamo, una de las pasajeras que sobrevivió al siniestro, relató a los medios locales los momentos posteriores al vuelco y describió la búsqueda que realizó una de las acompañantes de la víctima. Chindamo detalló que Andreatta se encontraba ubicada tres asientos delante de ella y no presentaba movimientos tras el impacto.

La misma testigo desvinculó de la responsabilidad al conductor del micro, un hombre de 70 años, a quien describió como una persona amable, aunque planteó sus reparos respecto a que realizara un trayecto de larga distancia sin relevo.

Peritajes y el estado de la ruta en Australia

A través de un comunicado oficial, la firma FlixBus manifestó su pesar por el fallecimiento de la pasajera. La dirección de la compañía aseguró que el exceso de velocidad no fue un factor determinante en el vuelco y confirmó que el conductor dio negativo en los test de alcohol y drogas.

El hecho motivó definiciones políticas en la región de Queensland. El primer ministro local, David Crisafulli, se pronunció públicamente sobre el caso y señaló que la autopista no estaba en condiciones óptimas, sumándose al reclamo histórico por la falta de inversión e infraestructura en la Bruce Highway.