Más de 26 mil castraciones en un año: el balance que dejó Neuquén y las novedades para este verano 2026

La Municipalidad de Neuquén dio a conocer un balance anual de las políticas vinculadas al área de Bienestar Animal, con datos sobre castraciones, campañas sanitarias y disposiciones vigentes en espacios públicos. Como aspecto positivo, se destacó que durante el último año se realizaron más de 26 mil castraciones junto con miles de intervenciones sanitarias.

Qué cifras informó el municipio sobre castraciones y acciones sanitarias

De acuerdo a información difundida, durante el último año se realizaron 26.852 castraciones de perros y gatos. En tanto, el acumulado desde el comienzo de la actual gestión alcanza las 145.000 intervenciones.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, sostuvo: “El área de Bienestar Animal viene creciendo todos los años y el balance es sumamente positivo. Se está trabajando mucho y se trata de una política pública que se lleva adelante de manera permanente”.

Durante el último año se informaron más de 26 mil castraciones. Foto: gentileza.

Además, durante el mismo período se realizaron 58.000 desparasitaciones y 7.000 vacunaciones. También se registraron 258 adopciones responsables y talleres sobre derecho animal en instituciones educativas de nivel inicial y secundario.

Balnearios habilitados y continuidad de los programas en 2025

En relación con las disposiciones recientes, De Giovanetti recordó la habilitación de sectores específicos para animales no humanos en balnearios de la ciudad, a partir de una ordenanza sancionada este año.

“Los vecinos y vecinas se van a encontrar con cartelería en sectores específicos de los balnearios. Los animales deberán estar con collar y correa, y en caso de ser temperamentales, con bozal”, explicó.

Los espacios habilitados se encuentran en los balnearios Albino Cotro, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Gustavo Falher. Foto: Gentileza.

En cuanto a la continuidad del trabajo, la funcionaria indicó que el área prevé reforzar su presencia en los barrios y anticipó que a mediados de enero volverán a funcionar los quirófanos móviles, que se suman a los quirófanos fijos y a las jornadas de castraciones masivas.

“Estas acciones nos permiten proteger a los animales y, al mismo tiempo, preservar la salubridad pública. La vacunación y la desparasitación son fundamentales en este sentido”, expresó, al tiempo que destacó el acompañamiento del intendente.