Viedma ya tiene seis vuelos semanales a Buenos Aires: horarios, beneficios y los destinos de la Costa Atlántica que se pueden recorrer

Viedma tiene desde este lunes una nueva conexión aérea con Buenos Aires. La capital rionegrina pasó de cuatro a seis frecuencias semanales con Aeroparque, una ampliación que no solo facilita los viajes de quienes viven en la ciudad, sino que también busca posicionarla como puerta de entrada para recorrer distintos destinos de la Costa Atlántica de Río Negro.

La nueva programación distribuye los servicios entre la mañana y la tarde y permite organizar desde escapadas cortas hasta estadías más extensas y viajes vinculados con actividades laborales.

La incorporación de las dos nuevas frecuencias representa un 50% más de conexión aérea entre Viedma y Buenos Aires y fue gestionada por el Gobierno de Río Negro junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma (ENVITUR) y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

Los nuevos horarios para viajar entre Viedma y Buenos Aires

La programación de Aerolíneas Argentinas quedó distribuida en seis días de la semana.

Lunes, martes y jueves:

Salida desde Aeroparque: 7.

Llegada a Viedma: 8.45.

Regreso desde Viedma: 9.25.

Llegada a Aeroparque: 11.

Miércoles, viernes y domingos:

Salida desde Aeroparque: 15.20.

Llegada a Viedma: 17.05.

Regreso desde Viedma: 17.45.

Llegada a Buenos Aires: 19.20.

De esta manera, el nuevo esquema combina vuelos matutinos y vespertinos y deja al sábado como el único día de la semana sin una frecuencia programada.

Viedma, como puerta de entrada a la Costa Atlántica

La ampliación de los vuelos también apunta a potenciar el movimiento turístico en toda la región.

Desde Viedma se puede iniciar el recorrido hacia El Cóndor y la Ruta Provincial 1, que atraviesa distintos paisajes costeros, playas, acantilados y áreas naturales protegidas.

El recorrido permite continuar hacia otros puntos del litoral rionegrino, como San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

La mayor conectividad aérea busca facilitar que quienes llegan desde Buenos Aires puedan combinar varios destinos en un mismo viaje y aprovechar diferentes propuestas de naturaleza, gastronomía y aventura.

Un atractivo especial para agosto: comienza la temporada de ballenas

La llegada de los nuevos vuelos coincide además con una fecha importante para el turismo de la región.

El 14 de agosto está previsto el lanzamiento de la temporada de avistaje de ballenas en Las Grutas, donde la presencia de la ballena franca austral en el Golfo San Matías se convierte en uno de los principales atractivos de la temporada.

La posibilidad de llegar en avión a Viedma y continuar el recorrido por la costa permite sumar esta experiencia a un itinerario que puede incluir playas, fauna marina, naturaleza y actividades al aire libre.

Hay beneficios para quienes lleguen en avión

La nueva conexión también estará acompañada por promociones destinadas a los pasajeros que utilicen la ruta Buenos Aires-Viedma con Aerolíneas Argentinas.

Hasta el 30 de septiembre, quienes presenten su tarjeta de embarque podrán acceder a beneficios ofrecidos por prestadores turísticos de distintos puntos de la provincia.

En Viedma, las promociones incluyen:

3×2 en alojamientos.

Hasta 15% de descuento en excursiones.

Hasta 15% de descuento en alquiler de vehículos.

En Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este, habrá descuentos para actividades de avistaje de ballenas y promociones 3×2 en alojamientos, excursiones terrestres y propuestas de astroturismo.

Mientras que Sierra Grande y Playas Doradas sumarán beneficios vinculados con trekking, astroturismo y gastronomía.

Más vuelos también para el movimiento de empresas

La ampliación de la frecuencia no está pensada solamente para el turismo. Desde la Provincia destacaron que la conectividad aérea también tiene impacto sobre la actividad productiva y el movimiento de empresas, especialmente por los proyectos que se desarrollan en Río Negro.

«Contamos con muchos viajes corporativos y esto va de la mano con la generación de empleo y el desarrollo económico que atraviesa nuestra provincia», señaló Canalda.

La posibilidad de contar con más opciones de viaje también fue valorada por pasajeros que utilizan habitualmente esta ruta.

Uno de ellos, Mario, consideró que se trata de «un beneficio importante para la gente» y destacó el impacto que puede tener para la ciudad.

Alonso, oriundo de San Antonio Oeste y usuario frecuente de la conexión, sostuvo que la ampliación permitirá planificar mejor los viajes y contar con alternativas ante eventuales inconvenientes.

También remarcó que la nueva frecuencia puede beneficiar a quienes antes debían trasladarse hasta otras ciudades para tomar un vuelo.

Una nueva opción para recorrer la costa rionegrina

Con seis frecuencias semanales, horarios distribuidos durante la mañana y la tarde y promociones para pasajeros, Viedma suma una herramienta para fortalecer su conexión con Buenos Aires y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a los destinos de la Costa Atlántica.

Para quienes lleguen desde Buenos Aires, el viaje puede comenzar en la capital rionegrina y continuar por la Ruta Provincial 1 hacia El Cóndor y otros puntos del litoral.

En agosto, además, el recorrido suma un atractivo especial: la temporada de avistaje de ballenas en el Golfo San Matías, que comenzará oficialmente el 14 de agosto.

La propuesta combina mar, fauna, naturaleza, gastronomía y aventura y busca consolidar a la costa rionegrina como un destino para visitar durante todo el año.