EPEN licita la ampliación de la Estación Transformadora Río Protto: reforzará el sistema eléctrico de San Martín y Junín de los Andes

La apertura de las ofertas se realizará el 2 de septiembre en la sala de reuniones del EPEN. Foto: Gobierno de Neuquén.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) llamó a licitación pública para ejecutar la obra «Nuevo campo de transformador de potencia y celdas de media tensión en la Estación Transformadora Pío Protto», con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico que abastece a San Martín de los Andes, Junín de los Andes y zona de influencia.

La apertura de las ofertas para la obra de ampliación se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 11, en la sala de reuniones del EPEN (ubicada en calle Buenos Aires Nº 283 de la ciudad de Neuquén).

El proyecto busca ampliar la capacidad de la Estación Transformadora Pío Protto 132/33/13,2 kilovoltios (kV), ubicada en el acceso a San Martín de los Andes. Actualmente, el suministro eléctrico se realiza mediante dos transformadores de potencia

Para ello, se contempla la incorporación de un tercer transformador de potencia y el incremento de la cantidad de celdas de media tensión en 33 y 13,2 kV para alimentar nuevos distribuidores. Eso permitirá aumentar la capacidad de abastecimiento y mejorar la flexibilidad operativa de la estación.

También se ejecutarán diversas obras de infraestructura, que incluyen: la ampliación del predio de la estación transformadora, la construcción de un nuevo muro perimetral, un camino de acceso de hormigón, fundaciones para los nuevos equipos de alta tensión, iluminación, un edificio para las nuevas celdas de media tensión y salas destinadas a comando, comunicaciones, baterías, operación y mantenimiento.

También incluye la provisión y montaje de catorce celdas de 13,2 kV, siete celdas de 33 kV tipo GIS, nuevas conexiones mediante cables subterráneos, adecuaciones de las instalaciones existentes y la incorporación de equipamiento de protección, maniobra y control.

Según se indicó desde el EPEN, el presupuesto oficial asciende a 14.299.628.401,78 pesos, más IVA, calculado a valores de mayo de 2026, y se prevé que el plazo de ejecución sea de 480 días corridos.

El presidente del EPEN, Mario Moya, aseguró: «El crecimiento sostenido de la demanda energética en esas localidades de la región de los Lagos del Sur hace necesaria la readecuación del sistema eléctrico para mejorar su confiabilidad y calidad, acompañando el desarrollo urbano, turístico y productivo de la región como nos ha encomendado el gobernador Figueroa».

Como antecedente de esta inversión, el organismo recordó que ya adjudicó la Licitación Pública Nº 61/25 para la adquisición de un transformador de potencia de 30 MVA, 132/34,5/13,8 kV con conmutador bajo carga, destinado a la Estación Transformadora Pío Protto.

El equipo, que será instalado en la ampliación a ejecutar, se encuentra actualmente en proceso de fabricación a cargo de la empresa Tadeo Czerweny S.A., con un plazo de entrega de 240 días. La inversión destinada a su adquisición asciende a 2.966.027.625 pesos, más IVA.