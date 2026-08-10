Dolor en el espectáculo: de qué murió Leandro Rud, el histórico mánager de modelos

En las primeras horas de este fin de semana, las redes se vistieron de luto al difundirse la noticia del fallecimiento del empresario y conductor Leandro Rud, a los 51 años de edad. El icónico representante de figuras televisivas se encontraba ingresado en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde venía dando una dura batalla contra una compleja patología oncológica.

En los últimos meses de su vida, lejos de guardar reserva sobre su estado, Leandro Rud decidió utilizar sus plataformas digitales como un canal de concientización y catarsis, mostrando la trastienda de sus tratamientos médicos e interpelando a su comunidad sobre la importancia vital de los chequeos preventivos de salud.

El cuadro clínico, la metástasis y la internación de Leandro Rud en el Sanatorio Finochietto

La causa del deceso de Leandro Rud se debió a las complicaciones derivadas de un tumor maligno en las glándulas salivales en estadio 4, la fase más avanzada de la patología, que con el paso del tiempo le provocó metástasis en los huesos, cuello, cabeza, hígado y pulmones.

Aunque las primeras manifestaciones del cuadro se remontan al año 2014 —momento en que experimentó severos episodios de salud que lo llevaron a cerrar su emblemática agencia de modelos—, el diagnóstico preciso sobre la especificidad del carcinoma recién se confirmó en 2021.

Debido a la localización del tumor, detrás de la zona de la oreja y su posterior avance, en el último tramo de su estadía en el Sanatorio Finochietto el empresario no podía ingerir alimentos de forma autónoma, requiriendo asistencia mediante sondas gástricas.

A principios de junio 2026, Leandro Rud había compartido un posteo desde la cama del centro asistencial para anunciar que, tras seis años de probar abordajes alternativos, el equipo médico había dispuesto iniciar sesiones de quimioterapia y rayos.

«Háganse chequeos a full; si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor y listo, pero no fue así y se desparramó por todo el cuerpo», expresó en uno de sus mensajes más leídos en las plataformas interactivas, buscando evitar que otros pacientes postergaran sus controles.

Leandro Rud: el imperio de la moda, el salto a la televisión y el recuerdo de sus representadas

La trayectoria profesional de Leandro Rud se erigió como un caso paradigmático, de autogestión en el mercado del espectáculo. Tras iniciarse en el rubro comercial junto a su padre y probar suerte con un emprendimiento de viajes, fundó en 1996 su propia agencia de modelos, la cual se transformó rápidamente en la cantera de las figuras más cotizadas del país, impulsando los primeros pasos de estrellas como Jésica Cirio, Pamela David, Rocío Marengo y Jimena Cyrulnik.

Su estilo audaz para organizar desfiles y conseguir alianzas con los principales programas de la grilla televisiva, consolidó su firma como una marca registrada de los años noventa y dos mil.

Posteriormente, tras alejarse de la representación de modelos por el desgaste físico, se reinventó con éxito como conductor y productor de ciclos televisivos en señales como C5N y Canal 9.