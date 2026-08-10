Dólar hoy: cotización del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este lunes 10 de agosto 2026

La plaza cambiaria en Argentina termina sus operaciones, este lunes 10 de agosto 2026, confirmando un cuadro de notable estabilidad nominal y previsibilidad en sus canales de conversión.

De acuerdo con las planillas de coyuntura publicadas por el Banco Central (BCRA), la acumulación regular de reservas internacionales —que perforó de forma consistente el techo de los 50.000 millones de dólares— opera como una garantía estructural que neutraliza la volatilidad estacional.

En este marco de ordenamiento monetario, la cotización minorista guía la pauta de costos para las transacciones cotidianas de la economía real, mientras que las herramientas de liquidación bursátil cierran la primera rueda de la semana exhibiendo brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en el Banco Nación y las pizarras: lunes 10 de agosto 2026

La banca pública de referencia pone en marcha la atención al público, situando al dólar oficial en los:

$1.470,00 para la compra y $1.520,00 para la venta.

Esta cotización minorista determina el valor del dólar tarjeta en los $1.976,00, parámetro obligatorio que contempla el 30% a cuenta de Ganancias para consumos en divisas.

En simultáneo, el dólar MEP inicia la rueda negociándose en $1.525,25, mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) se ubica en $1.585,00 en la franja corporativa.

Esta sintonía convive con el circuito informal, donde el dólar blue concluye en $1.515,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

La tendencia matutina del dólar oficial, el MEP y el CCL en el circuito bursátil: lunes 10 de agosto 2026

El comportamiento convergente que muestran las pantallas de arbitraje confirma la casi total inexistencia de spreads especulativos, en esta apertura de la semana.

La cercanía matemática entre el dólar oficial y el dólar MEP, separados por apenas tres pesos, desarticula cualquier intento de arbitraje o maniobras de cobertura de corto plazo.

Por su parte, la franja cubierta por el dólar CCL responde a la fluida operatoria de comercio exterior de los grandes actores corporativos, que canalizan obligaciones internacionales mediante bonos soberanos con absoluta regularidad y sin generar distorsiones en las tasas de interés implícitas.

El impacto del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las economías de la Patagonia: lunes 10 de agosto 2026

Lunes 10 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial cierra su actividad de la semana en el Banco Provincia a:

$1.460 para la compra.

$1.530 para la venta.

Lunes 10 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia termina a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de mercado: las tres claves de liquidez que contienen al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis técnico, sobre lo que estamos trabajando en esta segunda semana del mes, demuestra que el congelamiento de la volatilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL se sostiene sobre pilares macroeconómicos consolidados.

Los especialistas financieros coinciden en que la estrategia de emisión cero dispuesta por el Ministerio de Economía, la constante colocación de deuda del Tesoro en moneda nacional y el ingreso sostenido de divisas del sector exportador esterilizaron cualquier sobrante de pesos en el circuito financiero.

Esta disciplina monetaria otorga previsibilidad a los actores comerciales, para proyectar sus actividades operativas de mediano plazo.