Homicidio en Cipolletti: hallaron a un hombre muerto y la Fiscalía investiga qué ocurrió durante la madrugada

Personal policial y especialistas trabajaron durante la mañana en el sector donde fue localizado el cuerpo. Foto Flor Salto.

El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de Pablo Parra, un hombre mayor de edad que fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes en una vivienda de la zona de Toma Nueva, al norte de Cipolletti. La investigación comenzó luego de un llamado de vecinos que alertó a la Policía sobre la presencia de una persona fallecida.

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna explicó que durante la noche se habían registrado enfrentamientos en el sector y que se escucharon disparos de arma de fuego. Sin embargo, remarcó que todavía no se puede establecer cómo ocurrió la muerte ni si los disparos están directamente relacionados con el fallecimiento.

Una investigación que recién comienza

El lugar donde fue hallado el cuerpo se encuentra sobre calle Carlos Neuman, entre Pastor Bowdler y Río Negro. Hasta allí llegaron integrantes del Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Unidad 45 de Anai Mapu.

Dentro de las primeras medidas dispuestas por el equipo fiscal, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Roca, donde se realizará la autopsia para establecer la causa de muerte y aportar elementos a la investigación.

“Hay una persona fallecida, primero lo va a ver el médico policial en el lugar como corresponde con el protocolo y seguramente después se va a levantar y se va a llevar a autopsia”, explicó Márquez Gauna ante los medios.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial de Roca, donde se realizará la autopsia. Ese estudio permitirá establecer la causa de muerte y aportar información para orientar las próximas medidas de la pesquisa.

El fiscal señaló que el equipo comenzó a trabajar en la recolección de información y que una de las primeras tareas consiste en ubicar a personas que puedan haber observado lo ocurrido. “Nos estamos abocando a tratar de tomarle declaraciones a los vecinos y a las posibles personas que hubiesen visto algo”, indicó.

También se realizará un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y se analizarán otros elementos que puedan contribuir a reconstruir la secuencia.

Vecinos alertaron sobre la presencia del cuerpo

Desde la Policía confirmaron que el procedimiento se inició a partir de llamados recibidos en la unidad policial, mediante los cuales se informó sobre una persona sin vida.

“Esto acaba de comenzar, estamos con la tarea investigativa de rigor”, señalaron desde la fuerza. La intervención policial permitió preservar el lugar mientras se desarrollaban las primeras diligencias y se aguardaban las pericias correspondientes.

Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no confirmó las circunstancias concretas en las que murió Parra ni precisó qué lesiones presentaba. La autopsia y el resultado de las tareas de Criminalística serán elementos centrales para avanzar en esas definiciones.

No es el condenado por el femicidio de Agustina Fernández

Cabe aclarar que la víctima no es Pablo Demián Parra, quien cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Fernández, ocurrido en Cipolletti. Se trata de otra persona con el mismo apellido.

La Fiscalía continúa con el relevamiento de testimonios, cámaras y evidencias en el lugar mientras espera los resultados de la autopsia para determinar cómo se produjo el fallecimiento y avanzar en la reconstrucción del hecho.