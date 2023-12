Cómo se interviene ante una demanda excesiva de usuarios de salud mental en Cutral Co y Plaza Huincul

La demanda excesiva de atención en el área de salud mental en Cutral Co y Plaza Huincul obliga a los organismos como salud (tanto pública como privada), el sistema judicial y los ejecutivos a fortalecer las redes para dar respuesta a los usuarios. El panorama que se avisora para adelante, no tiene indicadores de descenso de situaciones, sino al contrario, de un incremento.

La demanda creciente de casos de salud mental y cómo actúan las instituciones que deben intervenir fueron los ejes de un conversatorio, al que también fueron convocados los medios de prensa. El disparador fue un caso extremo que tomó notoria visibilidad y donde algunos sectores de la comunidad reclamaban por la supuesta inacción de determinados estamentos de la justicia.

La jueza de Familia, Silvina Arancibia Narambuena fue la encargada de explicar los alcances de la ley de salud mental y cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha. «Se modificaron los procesos y lo que hacemos en los juzgados de Familia son valoraciones de capacidad de las personas. Se evalúa al interesado (así se lo llama) no como castigo ni condena, sino para proteger y garantizar la protección de sus derechos», describió Arancibia Narambuena.

Son los equipos interdisciplinarios quienes determinan si «hay que restringir determinados actos de la vida civil» o no y cuándo existe «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, hay que internar y lo hacen, con todo el costo emocional que eso implica», apuntó la jueza.

«Se les informa a los jueces y a los defensores que tienen que intervenir. Se le garantiza el defensor civil para que pida la externación. Nos informan a los jueces y que lo único que hacemos si los equipos valoraron el riesgo y si lo hicieron bien, están respetando sus derechos», y lo que indica la ley.

Entre el juzgado de Cutral Co, los equipos del hospital local y el servicio privado se armó un protocolo de comunicación para trabajar en red. Lo que se haces es «decidir si esa persona está realmente en riesgo. (De ser así) son internadas compulsivamente, toda las personas que no estén en riesgo cierto, inminente, no serán internadas porque el criterio de peligroidad no está reconocido por la ley de salud mental, está derogado. Ahí tenemos que ver qué hacemos con esa peligrosidad», apuntó.

Desde el hospital de Complejidad Media, el diretor, Gastón Zúñiga, contó que de manera constante se encuentran en situaciones «muy difíciles». «Es importante transmitir desde el hospital lo que nos pasa. Muchas veces somos atacados, cuestionados y es muy difícil construir algo con recursos que no son suficientes, la demanda excesiva y muy compleja, que no depende de un solo efector para dar respuesta», valoró el directivo

Para la atención de usuarios de salud mental, en el hospital público (que es cabecera de la Zona Sanitaria V) se cuenta con un solo consultorio, por lo que en ocasiones, el personal se encuentra atendiendo en un pasillo. En la actualidad, se cuenta con diez licenciadas en Psicología; siete trabajoras sociales y tres psiquiatras.

Una de las mejoras que se logró fue contar con guardias activas de 12 horas e igual número de horas para guardias pasivas. «No es poco y no siempre alcanza, muchas veces el equipo se estira demasiado y hay problemas», pero se logró a través de un constante trabajo que se hizo desde el servicio de Salud Mental del hospital.

Zúñiga recordó que a Cutral Co llegan derivados pacientes de las localidades como Picún Leufú, Piedra del Águila, El Chocón, Añelo, Picún Leufú y Rincón de los Sauces. Aunque Rincón tiene su propio profesional psiquiatra, en el caso que se requiera una internación se lo debe trasladar hasta Cutral Co.

Existe un proyecto elevado al Ejecutivo provincial para lograr una ampliación de 132 metros cuadrados, que contará con cuatro consultorios y un salón de usos múltiples -SUM- aunque se espera respuesta.

Sonia Herníquez, jefa del área de Servicio Social describió que desde hace un tiempo observan que la demanda aumenta cada vez más. «Trabajamos con un perfil epidemiológico caracterizado por cuestiones de salud mental, situaciones de violencia de género y hacia niños, abusos, consumos problemáticos, que antes eran solo en adultos varones y hoy por hoy se extiende a todas las clases y franjas etarias. Todo se ha incrementado», mencionó. A esto se le suma el aumento en casos de intensos de suicidios o los consumados.

Luego, Aldana Galdón del servicio psicosocial del hospital, planteó que trabajan en la generación de espacios para tener mayor accesibilidad a los usuarios. «La demanda es muy grande, el trabajo y el tiempo que llevan estos procesos de salud mental son muy grandes y necesitamos seguir conquistando espacios», dijo.

El jefe de la Zona Sanitaria, Daniel Conti se encargó de mencionar el compromiso y responsabilidad que deben tener todos los estamentos para dar respuesta a esta problemática que se observa en incremento constante.

Uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran es que tras la atención inicial, los usuarios que llegaron a la internación hospitalaria, se estabilizaron y deben volver a la comunidad. Pero si no existe ni contención familiar ni otro tipo de red, que permita mantener un seguimiento con la medicación, volverá a repitir la situción. «Queremos exponer lo que vemos porque sentimos que esto va a empeorar y no tiene que ver con los recursos sino con lo que está viviendo la sociedad», concluyó.

«El servicio de justicia es único» para la comunidad

El presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia estuvo en el conversatorio y refirió que es necesario que la comunidad sepa cuáles son los pasos que tanto el hospital como la policía o la justicia llevan adelante en estas intervenciones.

«El poder judicial tiene que brindar información de la situación, de lo que está pasando. El contexto en general, no estigmatizando ni personalizando, pero si brindado información para que justo en el momento de recibir la inquitud, la irritación social o la crítica. El servicio de justicia es único sea el fuero penal, de familia, o civil», subrayó.

Más adelante, consideró que si hay una situación con un usuario de salud mental que deriva en un hecho delictivo «que el hecho se haya consumado no implica que haya habido omisión del fuero de familia en una intervención». «Siempre hay qu tener en cuenta que el servicio de justicia es único para la comunidad, y que no puede responsabilizar en uno u otro fuero -penal y civil- cuando el hecho se produce», concluyó.