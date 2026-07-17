El Mundial también se juega en las guardias: aumentan las consultas durante los partidos de Argentina

El sufrimiento por los partidos de la selección nacional en el Mundial de Fútbol ha ido incrementando a medida que se logró avanzar en las rondas eliminatorias. Y el impacto en la salud no es solo una cuestión metafórica. Según el Hospital Austral en Buenos Aires, las consultas por problemas cardiovasculares suelen aumentar alrededor de un 20% después de cada encuentro deportivo.

Investigaciones científicas confirman que estos torneos de fútbol de alto nivel pueden duplicar -o incluso triplicar- la tasa de emergencias cardíacas, alcanzando su punto máximo de riesgo durante los penales.

Basándose en estos datos, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) -que ofrece un servicio gratuito de emergencias médicas prehospitalarias en Viedma, Bariloche, Cipolleti y Roca- implementó un protocolo para esta época de Mundial. «Tuvimos un aumento de consultas antes, durante y después de los partidos. No solo consultas sino también emergencias y códigos rojos», aseguró Miguel Ledesma, director del Siarme.

Incluso durante el último partido contra Inglaterra, las salidas habituales aumentaron un 15%: se registró un infarto, varios ACV, crisis convulsivas (asociadas a personas que dejan de tomar un medicamento y se ven sometidas a un alto nivel de estrés y emoción) y varias situaciones vinculadas a salud mental, como intentos de suicidio y crisis de pánico.

Durante la Eurocopa de 1996, se registró una suba del 51% en el riesgo relativo de mortalidad cardiovascular entre los hombres holandeses mayores de 45 años, justo el día en que Países Bajos fue eliminado por Francia.

Tanbién se registran muchas emergencias después de los partidos. Foto: gentileza

Años después, una investigación publicada en la revista científica «The New England Journal of Medicine» confirmó un aumento de infartos en el Mundial de Fútbol que se disputó en Alemania en 2006.

Este estudio abarcó una muestra de 4.279 pacientes y comparó la incidencia de eventos cardiovasculares durante junio y julio de 2006 –época en que se disputó el torneo– con el mismo período de años anteriores. La investigación concluyó que, cada vez que jugaba la selección alemana, se reportaban 2,6 infartos más que un día habitual.

¿El consejo entonces ante este informe? Moderar el estrés agudo ya que desencadena este tipo de eventos. El «síndrome del corazón roto» es una afección cardíaca que suele ser provocada por situaciones estresantes, emociones extremas, enfermedades físicas graves o incluso por un procedimiento quirúrgico. Según algunos expertos, sus síntomas se deben a un aumento de las hormonas del estrés.

En este contexto mundialista, ante un tiro libre o un penal, el cuerpo puede generar «una respuesta simpática masiva. Se libera adrenalina y cortisol, lo que provoca un aumento drástico de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto aumenta la demanda de oxígeno del corazón y puede provocar un infarto o incluso la muerte súbita».

Ledesma aclaró que, tras el partido con Inglaterra, «las consultas se recrudecieron con varios heridos de armas de fuego y arma blanca debido a la ingesta de alcohol y otras sustancias».

A 48 horas de la final con España, el director del servicio de emergencias recomendó tomar los medicamentos habituales indicados en los pacientes con enfermedades crónicas, «mantener la tranquilidad, dentro de lo posible», hacer ejercicios de respiración controlada y una «ingesta tranquila que no sea sobrecargada en relación a la cuestión digestiva». «Ante cualquier síntoma, es necesario llamar al 911. Y en lo posible, no fumar: el tabaco hace mucho daño a la salud en situaciones de estrés», alertó.