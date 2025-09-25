Cómo sigue la alerta por viento y lluvia en Río Negro este viernes: cuáles son los peores horarios

Este viernes continúa la alerta meteorológica en Río Negro por viento y lluvia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. En qué sectores se aguardan ambos fenómenos en la antesala del fin de semana.

Con respecto a la alerta por viento, se aguarda que sea proveniente desde el norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Por otra parte, se aguardan lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

Mapa de alertas meteorológicas para este viernes.

Los peores horarios del viento y la lluvia este viernes en Río Negro

En el este de El Cuy y en General Roca rige la alerta amarilla por viento, cuyas ráfagas se mantendrán desde este jueves a la noche y por la madrugada del viernes.

En Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Valcheta y las zonas de meseta de Adolfo Alsina y San Antonio rigen ambas alertas: el viento se mantendrá durante la noche de este jueves hasta la madrugada del viernes; mientras tanto, la lluvia estará presente durante la tarde de mañana.

Por último, en la costa de Adolfo Alsina también rigen ambas alertas, con la diferencia de que las primeras gotas de lluvia llegarán durante la noche de este viernes.

