Se extendió la alerta por viento en Río Negro y se sumó la lluvia: zonas afectadas y qué pasa en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento y lluvia en Río Negro. La advertencia rige para este jueves 25 y viernes 26 de septiembre. Cuáles son las zonas afectadas y qué pasa en Neuquén capital.

Según precisó el organismo nacional, gran parte de la provincia rionegrina estará afectada este 25 de septiembre por «fuertes vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Las zonas bajo alerta son:

El este de El Cuy.

General Roca.

Conesa.

Adolfo Alsina (meseta y costa).

San Antonio.

Valcheta.

Las ráfagas comenzarán después del mediodía y se extenderán hasta la noche.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves.



Alerta por viento y lluvia en Río Negro para este viernes

En Avellaneda y Pichi Mahuida la alerta por viento se extiende hasta este viernes. Las fuertes ráfagas se sentirán durante la mañana.

Sin embargo, en ambas localidades también emitieron alerta por lluvias en horas de la tarde y también estarán afectadas Conesa, Adolfo Alsina, la meseta de San Antonio y Valcheta.

«Een las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas«, detallaron desde el SMN.

Mapa de alertas del SMN para este viernes.

Alerta por viento en Roca: qué pasa en Neuquén capital

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronosticaron para este jueves mucho viento y hasta periodos de inestabilidad.

Para este jueves en Neuquén capital y alrededores se aguarda una jornada nublada, con una máxima de 27°C, pero que estará acompañado por viento desde el noreste a 50 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

Por la noche, la mínima será de 11°C, y el viento cambiará de dirección hacia el este con una velocidad de 42 km/h, pero con ráfagas de casi 70 km/h.

Para el viernes mientras tanto se esperan periodos de inestabilidad, con una máxima de casi 20°C y viento desde el sudoeste a casi 40 km/h.

Por la noche, el viento llegará a casi 50 km/h, mientras que las ráfagas rozarán una velocidad de 80 km/h.