Neuquén estrenará una nueva plaza temática: dónde estará ubicada la «casa en el árbol»

La sexta plaza temática estará en el barrio Santa Genoveva, sobre la Avenida San Juan y la calle Río Desaguadero. Foto: archivo.

La municipalidad de Neuquén anunció que se crearán 20 nuevas plazas temáticas en el transcurso del 2026. El proyecto también incluirá la recuperación de los espacios públicos existentes distribuidos en toda la ciudad.

Tras la inauguración del Zorro en el Balcón del Valle, la sexta plaza temática a estrenarse estará en el barrio Santa Genoveva, sobre la Avenida San Juan y la calle Río Desaguadero.

Los juegos que ofrecerá la nueva plaza temática en Neuquén

La secretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó que la nueva plaza tendrá la temática de casa en el árbol. Se tratará de una estructura en altura con forma de casa integrada por toboganes y cuerdas para trepar.

Además, habrá otros juegos tradicionales como hamacas, sube y baja, un espacio con postas saludables para los adultos, piso blando para mayor seguridad, veredas internas para el acceso y sistema de riego para el parque.

El espacio verde de 3.500 metros cuadrados será un punto de encuentro para las familias, no solo del barrio Santa Genoveva sino también de Villa Farrell, Provincias Unidas y Sapere. “Estas plazas son para todos”, afirmó Rueda Cáceres.

La funcionaria destacó que los parques del Zorro y del Dinosaurio demostraron una fuerte apropiación comunitaria. “Hemos tenido buena recepción. Cuando la intervención es buena, la gente lo cuida”, expresó.

Nuevas plazas en Neuquén y mantenimiento en espacios verdes

Según la funcionaria, el municipio avanza con nuevas plazas temáticas previstas para este 2026: “Ya está la elaboración del pliego de las 20 plazas que se van a proponer en el transcurso de este año”.

A la vez, la municipalidad se ocupará del mantenimiento de los espacios verdes existentes. «Neuquén tiene muchísimas plazas, son 487 plazas distribuidas en los 48 barrios”, recordó la subsecretaria.

Habrá cuadrillas específicas que realizarán reparaciones de juegos, trabajos de soldadura en estructuras metálicas, parquización del césped, levantamiento de residuos, y renovación de mesas y bancos.

Además, a partir de marzo comenzará el operativo de poda para despejar luminarias, levantar copas de árboles y reforzar la seguridad en plazas y espacios públicos. El trabajo lo realizarán en coordinación con Espacios Verdes, Mantenimiento del Espacio Público y Limpieza Urbana.