Con alegría, estudiantes de Regina dieron la bienvenida a la temporada de riego en el Alto Valle

«Yo soy hija de productor y el ver cómo abren la primer compuerta que vos sabés que ese agua después te va a llegar a tu casa y van a usarla tus padres para alimentar a la planta, es algo muy conmovedor», dijo Rocío Molinaro, estudiante de 6° año de la Escuela Agraria de Regina.

Como parte de su aprendizaje, estudiantes del colegio técnico agrario de Villa Regina, hicieron la experiencia de ver con sus propios ojos cómo es el inicio de la vida y la producción en todo el Alto Valle, por primera vez en la historia de la escuela.

Viajaron más de 100 kilómetros desde Regina hacia el Dique Ballester. Allí les esperaba la apertura de compuertas, tradicional evento que marca el comienzo de la temporada con el paulatino ingreso de agua al canal principal y secundarios de toda la región.

Los jóvenes le dieron color al emotivo acto que se realiza una vez por año y lo hicieron portando las banderas nacional y provincial que se lucieron al rayo del sol en la monumental obra.

A los 18 años, Rocío aún no sale de su asombro tras la visita. «Esa obra cumple 115 años y la verdad que es impresionante, tiene un montón de años y cumple una función tan extraordinaria y es tan importante para la producción en Alto Valle. Es increible», balanceó la estudiante.

«Para mí participar en este evento fue muy emocionante, ya que al abrir la primera compuerta se da comienzo a la temporada de riego. Y es algo que para todos los productores es un hecho realmente importante», agregó.

Pedro Durán, director de la Escuela Agraria de Villa Regina, fue parte de la comitiva que viajó este martes por la mañana. Además de él, concurrieron estudiantes y docentes, entre ellos seis abanderados y escoltas; y se sumaron integrantes de la fundación de la Escuela.

Lautaro Salina Greco, otro de los participantes de 6° año de la Escuela Agraria, contó que en 4° año estudian el funcionamiento del sistema de riego en Alto Valle. «Ya estamos familiarizados con cómo es el sistema, cómo funciona la temporada de de riego, también porque muchos son chacareros y todos tenemos alguna que otra relación con con las chacras«, dijo.

«Ninguno de todos los habitantes del Alto Valle estaría acá si no fuera por por esa obra de construcción para para el agro«, sentenció el joven de 18 años. Sobre el Dique Ballester, dijo que es como «ver el nacer de un río».

“El vínculo de la escuela con el dique (Ballester) viene desde hace varios años, porque todos los años los estudiantes de cuarto año visitan el dique y el Museo del Riego, porque en distintas materias ellos estudian la importancia que tuvo esta obra para el Alto Valle y para la producción”, comentó el director, Durán.

Lo novedoso esta vez es que pudieron presenciar la apertura de compuertas. “Teníamos pendiente la idea de poder participar en un acto de apertura porque, más allá de que es un acto simbólico, es algo fundamental para el desarrollo de la actividad frutícola en nuestra región”, explicó el referente educativo.

La escuela forma técnicos agropecuarios y desde ahí destacan la importancia que tiene este evento para la zona, ya que se trata del sistema de riego. “Es algo que tratamos de que nuestros estudiantes conozcan y que valoren porque es una obra que fue fundamental para nuestra región y de la cual tal vez muy poco nos detenemos a reflexionar sobre lo que significó y lo que significa”, destacó Durán.

Desde la escuela, educan a los alumnos en la importancia de valorar, cuidar y preservar el sistema de riego y productivo de Río Negro.

“Para los estudiantes fue una linda experiencia poder ver algo que sabíamos que siempre se hacía en esta fecha, pero que nunca habíamos participado”, valoró el director.

Como era un acto formal, decidieron llevar a los abanderados para que las insignias patrias pudieran ser parte del evento.

Abrió la temporada de riego: quiénes participaron del acto

Hasta el lugar también llegaron alumnos de la Escuela 37 de Barda del Medio. Participaron autoridades provinciales, lideradas por el titular del DPA, Gastón Renda; el intendente local, Horacio Zúñiga; el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi y el jefe comunal de Campo Grande, Daniel Hernández.

A lo largo de varios días el Canal Grande, como también se lo conoce en Río Negro y Neuquén, tendrá un caudal reducido que lentamente irá aumentando de acuerdo a las necesidades de los distintos consorcios que se extienden entre Contralmirante Cordero y Chichinales.