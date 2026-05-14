Argentina encabezó el ranking mundial por consumo de huevos: cuánto comió cada persona en 2025 y qué país quedó último

Argentina, una vez más, lideró un ranking mundial pero esta vez se trató de uno que mide la cantidad de consumo de huevos. La posición la obtuvo a partir de un relevamiento que se realizó tomando datos de 2025 y se trata de un récord histórico.

El informe lo realizó el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA). El mismo definió que se consumen 398 huevos por persona al año.

Ranking mundial de consumo de huevos: detalles del informe

La cifra de 398 huevos por persona al año colocó a Argentina a más de un 30% por encima del promedio regional donde el estimado suele rondar los 304 huevos anuales. De igual manera, el dato sirvió para marcar una tendencia ascendente que se sostiene por la eficiencia industrial y la valoración creciente del huevo como fuente accesible de proteína.

Según el informe, el sector avícola argentina sostiene el liderazgo apoyado en 62,7 millones de aves en postura y una producción anual que llega a los 19.000 millones de huevos. De acuerdo a los explicado por ILH, este desarrollo responde a décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología, junto a la capacidad de mantener precios competitivos y asegurar el abastecimiento interno pese a los desafíos macroeconómicos y las asimetrías fiscales.

Respecto al ranking, se aclaró que para armarlo relevaron datos del consumo per cápita registrado de 2025 en Latinoamérica. De esta manera, los países se posicionaron de la siguiente manera:

Argentina: 398 huevos por persona al año México: 392 huevos Colombia: 365 huevos República Dominicana: 319 huevos Guatemala: 289 huevos Brasil: 283 huevos Chile: 251 huevos Bolivia: 242 Huevos Perú: 237 Honduras: 215 Ecuador: 196 Venezuela: 160 Cuba: 50

La diferencia regional se profundiza con países de Centroamérica y el Caribe, donde el consumo sigue lejos de los niveles sudamericanos, por ejemplo en Cuba apenas llega a los 50 huevos anuales por habitante.

El informe de ALA resalta que la región produce cerca de 196 mil millones de huevos por año y esto representa el 13% de la producción mundial, confirmando el peso latinoamericano en el mercado global.

Mientras que Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores, Brasil y México lideran en volumen productivo.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, expresó: «Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. Argentina es un faro a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo».

Con información de Infobae