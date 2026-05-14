Finales de la NBA: se iluminó el Barba y Cleveland sorprendió a Detroit en el Este

Harden jugò un partido como en los buenos tiempos y lideró a Cleveland en una gran victoria ante Detroit. (AP)

James Harden anotó 30 puntos, su mejor marca en estos playoffs, y Donovan Mitchell sumó 21, para liderar a los Cleveland en una gran victoria sobre Detroit, por 117-113. Los Cavs remontaron una ventaja de 9 puntos, se adelantaron en la serie como visitantes y quedaron a un paso de las finales del Este en la NBA.

Los Pistons llegaron a tener una diferencia de 15 puntos en la primera mitad y ganaban 103-94 a falta de poco más de dos minutos para el cierre. Cleveland reaccionó y logró empatar el marcador a 103 gracias a los tiros libres de Evan Mobley, con 45,2 segundos por jugar.

El Barba vs. Tobias Harris, una gran lucha en la semi del Este. (AP)

Cade Cunningham, quien registró 39 puntos y 9 asistencias, anotó un tiro en suspensión que acercó a los Pistons a solo dos puntos de diferencia a falta de 25 segundos. Ahí apareció el Barba Harden, quien anotó uno de sus tiros libres en la posesión siguiente y capturó el rebote tras fallar su segundo intento. Luego anotó otro libre para ayudar a sellar la victoria. Además sumó 8 rebotes y regaló 6 asistencias. Sin dudas, un juego como en sus mejores épocas.

El sexto partido se jugará la noche del viernes en Cleveland, donde los Cavs, cuartos cabezas de serie, tendrán la primera de dos oportunidades para avanzar y enfrentarse a los New York Knicks en las finales del Este. Si los Pistons, primeros cabezas de serie, ganan, serán los anfitriones del séptimo partido el domingo.

Cleveland ganó su primer partido como visitante en la serie, y también su primera victoria fuera de casa en lo que va de esta postemporada. Los Pistons habían ganado cuatro partidos consecutivos en su cancha desde que Orlando los puso al borde de la eliminación en el quinto partido de la primera ronda.