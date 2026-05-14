Para proteger el estrecho de Ormuz, Reino Unido enviará aviones y un buque destructor

El Gobierno de Reino Unido anunció que va a «preposicionar en Medio Oriente» drones, aviones y el buque HMS Dragon como parte de una misión internacional que tiene como fin proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, que está bloqueado desde el inicio de la guerra y que es clave en el comercio mundial de crudo.

El secretario de Defensa brtánico, John Healey, anunció el plan luego de una reunión virtual de ministros de Defensa que involucró a representantes de más de 40 países.

Los equipos que desplegará Reino Unido para proteger Ormuz

De acuerdo con el ministerio, Reino Unido aportará 115 millones de libras (156 millones de dólares) de nuevo financiamiento para equipo autónomo de detección de minas y sistemas avanzados de respuesta a drones.

La Marina Real también desplegará su sistema modular Beehive y lanchas autónomas de alta velocidad Kraken diseñadas para detectar, rastrear e identificar amenazas potenciales.

Sumaron que los aviones de cazas Typhoon realizarán patrullaje aéreo, mientras que especialistas en eliminación de minas del ejército británico apoyarán las operaciones relacionadas, informó Xinhua.

En tanto, el destructor HMS Dragon “estará desplegado en Oriente Medio para cumplir cualquier misión de seguridad en el estrecho de Ormuz. Sus sistemas antidrones incluyen el vanguardista sistema Sea Viper”.

“La nueva financiación para los sistemas autónomos de detección de minas y antidrones, nuestros avanzados aviones Typhoon y el HMS Dragon son compromisos firmes y claros para reforzar la confianza del transporte marítimo comercial y reducir la carga del conflicto para la población en nuestros países”, dijo Healey.

El ministerio describió la misión multinacional como “de naturaleza estrictamente defensiva”. Enfatizó que el fin es proteger la navegación internacional.

Con AP y Noticias Argentinas