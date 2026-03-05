Con el Mundial de Motocross, Bariloche estará presente en las pantallas de 170 países

La Federación de Entidades Empresarias de Bariloche y Zona Andina (Feeba) estimó que el Campeonato Mundial de Motocross ((MXGP), que tendrá como sede a Bariloche este fin de semana, recibirá entre 15 y 20 mil espectadores.

Según un informe que elaboró la organización del certamen, el año pasado la carrera que se llevó a cabo en Córdoba el año pasado tuvo 27.450 asistentes, con un gasto cercano a los 291.037 pesos, entre alojamiento, transporte, gastronomía, compras y actividades turísticas. En total, el evento generó un gasto directo de más de 8.000 millones de pesos y un impacto fiscal superior a 1.300 millones de pesos y un impacto económico indirecto estimado en más de 49 millones de dólares.

«Hay que tener en cuenta que Córdoba tiene más cercanía con los grandes centros urbanos y una mayor conectividad. Sin embargo, hay seguidores y amantes del deporte en todos lados y, Bariloche fue una cuna del motocross«, recordó Natacha Vázquez, a cargo de la Dirección Ejecutiva del Emprotur.

El circuito Bariloche MX Race Track cuenta con un trazado técnico de 1.800 metros de extensión y 21 curvas. Foto: Alfredo Leiva

Comentó que años atrás, se solían realizar carreras en el cerro Otto y en Colonia Suiza que reunía a corredores de Chile o Uruguay. «Esto se perdió con los años. Por eso, ahora las promos indican: ‘Vuelve el motocross a casa’. Que Bariloche haya sido elegida como sede de la primera carrera del año vuelve a posicionar a la ciudad«, señaló.

El MXGP forma parte del calendario mundial del motocross y se disputa en distintos países de Europa, Asia y América. Ahora es el turno de Bariloche, con la participación de los mejores pilotos del mundo y la presencia de equipos, sponsors y medios especializados.

Vázquez resaltó el doble impacto económico del evento. Por un lado, con el desembarco de miles de amantes del deporte; por otro lado, con la visibilidad de Bariloche a través de la transmisión en vivo durante 4 horas en 170 países. «La visibilidad internacional lleva potencialmente a más de 600 mil espectadores. Un evento de estas características pone a Bariloche en las pantallas de todo el mundo. La promoción del destino es maravilloso», destacó Vázquez.

Por otro lado, si bien se mantiene el número de vuelos diarios a Bariloche, los organizadores estiman que muchos arribos corresponderá al turismo de cercanía, desde Chile al Valle de Río Negro y Neuquén que llegará en sus propios vehículos.

Los asistentes, consideraron, son principalmente hombres y de edades variables. Entre los corredores, hay chicos muy jóvenes, de 16 o 17 años. «Buscan principalmente alojamientos céntricos. Y como el evento es todo el sábado y domingo en el Parque Tecnológico, habrá impacto también en el transporte además del alojamiento y la gastronomía«, puntualizó Vázquez. Recordó que alrededor del circuito, habrá espacios gastronómicos, stands de marcas, actividades para el público y propuestas de entretenimiento que acompañan el espectáculo principal.

El dato 1.350 personas participan de la organización del evento deportivo (sin contar aquellos que intervinieron en el armado del predio).

Vázquez aseguró que el Emprotur puso el foco en posicionar a Bariloche en eventos de carácter internacional, por eso hay una fuerta apuesta a las actividades deportivas como la carrera de Cuatro Refugios en febrero. «Se trata de desestacionalizar, que la gente venga por fuera de la temporada alta. Las actividades de running mueven la aguja porque pueden venir hasta 4 mil corredores con sus familias que permanecen en la ciudad durante una semana», señaló y celebró que Bariloche ya tiene prevista una nueva edición del Ultra Trail Mont Blanc en noviembre y El Cruce Saucony, en diciembre.

«Podemos poner como ejemplo el Patagonia Run en San Martín de los Andes que se lleva adelante en abril. Tiempo atrás, tenían una baja ocupación, y de pronto con este evento de estas características logran que todo el ecosistema turístico se vuelva a mover y llenan la ciudad», dijo.

Datos técnicos

El circuito Bariloche MX Race Track, diseñado especialmente para el evento por especialistas internacionales, contará con un trazado técnico de 1.800 metros de extensión y 21 curvas, con saltos, desniveles y sectores diseñados para ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel.

Durante el fin de semana competirán 80 pilotos internacionales en las categorías MXGP y MX2.

