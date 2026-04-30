Javier Milei en el USS Nimitz: viajó para participar de los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

Javier Milei emprendió un nuevo viaje, pero esta vez rumbo al portaaviones nuclear USS Nimitz. El mandatario tiene previsto participar de una actividad conjunta que fue organizada por el Comando Sur (Southcom) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la misma se realiza en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur.

El presidente partió desde Aeroparque cerca de las 10 para aterrizar en la cubierta del buque, considerado uno de los más grandes de la flota estadounidense. La visita fue gestionada por el embajador Peter Lamelas.

Javier Milei aterriza en el portaaviones nuclear USS Nimitz

El traslado de Javier Milei se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, se trata de una aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones.

La visita del presidente coincide con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios. Junto a Javier Milei viajó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. A excepción de Menem, todo ya habían confirmado su participación desde antes para la jornada de cierre.

Javier Milei junto a Peter Lamelas

La visita de Javier Milei al USS Nimitz no sorprende, desde que asumió fue acumulando una serie de gestos de alineamientos con Washington que tienen como eje la cooperación en materia de defensa. El más simbólico de ellos fue su viaje a Ushuaia junto a la entonces generala Laura Richardson, del Comando Sur, para marcar la intención de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

El portaaviones USS Nimitz

El Passex 2026 fue habilitado por el Gobierno, la decisión generó controversia porque este tipo de autorizaciones suelen tramitarse a través del Congreso y el Ejecutivo solo publicó un Decreto (264/2026).

El ejercicio, denominado técnicamente Passing Exercise, consiste en una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales. En esta oportunidad, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y desde el domingo anterior se encontraba en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los ejercicios del programa Southern Seas 2026.

El dispositivo reunió a unidades de la Flota de Mar argentina junto al portaaviones y al USS “Gridley” (DDG-101). El pasado 28 se incorporó el destructor ARA «La Argentina«, con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros a bordo del Nimitz.

Javier Milei, Peter Lamelas, Marcelo Dalle Nogare y Carlos Presti



A la altura de Trelew se ejecutaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea con simulación de ataques de cazas F-18. Un día después y frente a Necochea, la formación alcanzó su máxima capacidad con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Entre este último buque y el Gridley se desarrolló un ejercicio de Visita, Registro y Captura.

Frente a Mar del Plata, todas las unidades de superficie navegaron en columna, una maniobra táctica de alta complejidad coordinativa. La actividad incluyó evoluciones tácticas, maniobras de comunicaciones y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Según lo informado, a bordo del USS Nimitz participan, tres oficiales argentinos: los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz. Todos intervienen en la planificación de tácticas y procedimientos comunes.

Con información de Infobae