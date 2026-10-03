Con lluvia y un fuerte operativo, miles de fieles peregrinan este sábado rumbo a Luján

Miles de fieles participan este sábado de la 52.ª Peregrinación a Luján, en una jornada marcada por las lluvias y las tormentas que afectaron durante la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires. La Imagen Peregrina de la Virgen fue trasladada desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, protegida con un cobertor plástico transparente.

Miles de fieles peregrinan a Luján bajo la lluvia

NA detalló que la salida oficial se realizó cerca de las 10, aunque numerosos peregrinos comenzaron la caminata durante la madrugada, equipados con pilotos, paraguas y ropa impermeable. El recorrido, de unos 60 kilómetros, atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta llegar a la Basílica de Luján.

La misa central será este domingo a las 7 y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, se estima que más de dos millones de personas participarán de las actividades durante el fin de semana.

El operativo de acompañamiento se extenderá durante 36 horas e incluye efectivos policiales, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones, además de personal de Defensa Civil y controles de tránsito. También se instalaron hospitales móviles, ambulancias, un helicóptero sanitario, puestos de alimentación y baños químicos.

Para garantizar la hidratación, AySA dispuso 12 camiones cisterna y ABSA sumó otros cinco, además de cuatro puntos de suministro. Unos 6.000 voluntarios colaborarán con los peregrinos durante el trayecto.

En paralelo, Trenes Argentinos implementó un cronograma especial con servicios adicionales entre Moreno y Luján para facilitar el traslado de los fieles.