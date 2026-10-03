Pampita volvió a peregrinar a Luján bajo la lluvia y sorprendió con un particular truco para proteger sus pies

Carolina “Pampita” Ardohain se sumó este sábado a la tradicional Peregrinación a Luján. En medio de la lluvia, la modelo mostró cómo se preparó para afrontar la extensa caminata y emocionó al compartir imágenes y reflexiones de una experiencia que tiene un profundo significado personal para ella.

Como ocurre desde hace años, Pampita volvió a caminar hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján junto a miles de fieles. Esta vez, las condiciones climáticas hicieron más difícil el recorrido y obligaron a los peregrinos a protegerse especialmente del agua.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la conductora compartió distintos momentos de la jornada y mostró un particular recurso para mantener los pies secos: después de colocarse protecciones adhesivas en los tobillos y las medias, se puso bolsas de residuos en los pies antes de calzarse las zapatillas.

Pampita y su particular preparación para caminar a Luján

La jornada comenzó temprano. Antes de iniciar el recorrido, Pampita se mostró acompañada por su grupo de peregrinos y luego registró parte de los preparativos para enfrentar una caminata especialmente exigente por la lluvia.

Además de las bolsas utilizadas para intentar evitar que el agua llegara a sus pies, colocó cinta en los talones para reducir el roce y prevenir lastimaduras, según detalló TN.

No es un detalle menor: el recorrido tradicional entre Liniers y Luján tiene aproximadamente 60 kilómetros. Para esta edición, las recomendaciones oficiales incluyeron utilizar calzado ya probado, llevar medias de repuesto y protegerse de la lluvia.

Las imágenes de Pampita bajo la lluvia

A medida que avanzó la peregrinación, la modelo fue mostrando el complicado estado del camino. En algunas imágenes se observa una importante acumulación de agua y a los peregrinos avanzando protegidos con pilotos y prendas impermeables.

También compartió el paso de la imagen de la Virgen, cubierta con un plástico transparente para resguardarla de la lluvia.

Antes de comenzar, Pampita había publicado además una reflexión sobre el sentido de peregrinar, vinculada con ponerse en camino, mirar hacia adentro y desprenderse de aquello que representa una carga.

Una peregrinación especialmente significativa para Pampita

La participación de Pampita en la caminata a Luján se convirtió con los años en una tradición muy personal. En distintas oportunidades realizó el recorrido para pedir, agradecer y acompañar a la Virgen, y públicamente vinculó estas experiencias con momentos importantes de su vida.

En 2022, por ejemplo, se conoció que llevó durante la peregrinación una pequeña medalla con la imagen de su hija Blanca, fallecida en 2012.

Esta vez, nuevamente eligió compartir parte del recorrido con sus seguidores, pero fueron las imágenes bajo la lluvia y el improvisado método de las bolsas dentro de las zapatillas las que terminaron llamando especialmente la atención.

La Peregrinación a Luján 2026

La de este fin de semana es la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, que se desarrolla entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

La salida oficial de la imagen de la Virgen fue programada desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, mientras que la misa central será este domingo a las 7 de la mañana frente a la Basílica.