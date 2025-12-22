La feria más grande de Neuquén se vistió de Navidad este fin de semana: cómo siguen las celebraciones

La edición de Navidad de Neuquén Emprende deslumbró las últimas dos noches en el Parque Jaime de Nevares, en un fin de semana que incluyó el espectáculo aéreo de Eleve y el cierre de la feria junto a Confluencia de Sabores con más de 90.000 personas en vivo.

El domingo 21 incluyó el espectáculo aéreo de Eleve y el cierre de la feria junto a Confluencia de Sabores, en el contexto de la amplia agenda de Neuquén Capital Navideña. Se esperan nuevas actividades para el lunes 22 en la previa de la semana de Nochebuena.

La feria más grande de Neuquén: reviví un domingo cargado de festividad y alegría

Las ediciones del fin de semana resaltaron las actividades en familia, con «Navidad en Familia”, con amplia participación de niñas y niños; la Misa Criolla, con artistas y coros de la región. A su vez se realizó el recorrido de autos antiguos acompañado por Papá Noel sobre la avenida Argentina; y la Carrera Navidad Kids, que reunió a miles de familias en el centro de la ciudad.

El Parque Jaime de Nevares fue sede de la edición Navidad de Neuquén Emprende, junto a Confluencia de Sabores, con ferias, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos. La actividad fue una excelente tarea productiva del sector económico para los emprendedores locales.

El broche de oro se realizó con el espectáculo aéreo de la compañía Eleve Danza, una puesta en escena de gran escala que combinó música, tecnología y despliegue artístico en altura. Miles de personas presenciaron en vivo uno de los números de coreografía aérea más importante de la región.

El espectáculo aéreo de Eleve Danza

«Capital Navideña se ha ganado el corazón de los neuquinos”, las palabras de Mariano Gaido sobre la feria más grande de Neuquén

En el desarrollo de las actividades del domingo, con la edición del espectáculo aéreo, hizo presencia el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, quien señaló que: «Capital Navideña se ha ganado el corazón de los neuquinos” y destacó que, durante estos días, Neuquén se transformó en “una ciudad turística que recibe personas de distintas localidades”.

Sobre la alta actividad de productores, emprendedores y sector gastronómico, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, expresó que desde el municipio vivieron el fin de semana “muy emocionados” y detalló que la feria navideña contó con “alrededor de 180 emprendedores y emprendedoras y cerca de 30 espacios gastronómicos”.

Ante la magnificación del evento, el presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que: «Neuquén Capital Navideña se va a transformar el año que viene en uno de los mejores eventos que se pueden ver en el país”.

La feria más grande de Neuquén: el cronograma de actividades para este lunes 22

Para la continuación de Neuquén Capital Navideña, se seguirá el lunes con el Pesebre Viviente en el arbolito de Navidad, con la participación de representantes de distintos cultos, dando continuidad a una programación que posicionó a la ciudad como punto de encuentro regional durante las fiestas.

Sobre el éxito de la edición navideña en la capital, María Pasqualini reveló que el intendente Mariano Gaido proyectará la realización del evento para el siguiente año en noviembre: «Por decisión del intendente, la edición del año próximo comenzará el 1 de noviembre«, detalló la secretaria.