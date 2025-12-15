En siete fotos | Viedma brilla en Navidad: descubrí la costanera y los puntos iluminados de la ciudad

La Navidad llegó a Viedma y la ciudad ya brilla con su espíritu festivo. Este año, los montajes se destacan en la calle Buenos Aires y en la costanera, donde se pueden ver palmeras decoradas con luces, que le dan un toque único y veraniego a la celebración.

Además, en la Plaza del Fundador, se iluminó el tradicional árbol de Navidad y se renovó el cartel con el nombre de Viedma, que ahora incorpora un original toque de musgo sintético, sumando color y creatividad al paseo.

Luces y detalles decorativos que llenan de magia los rincones céntricos de Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

Escenarios diseñados para fotos y selfies en familia, en el corazón de Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

La ciudad se ilumina y se llena de color, invitando a recorrer y vivir la Navidad. Foto: Pablo Leguizamon.

Palmeras iluminadas en la costanera, un toque veraniego para la Navidad en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

El tradicional árbol de Navidad de la Plaza del Fundador, encendido y listo para la temporada festiva. Foto: Pablo Leguizamon.

Vecinos y visitantes pueden recorrer los distintos espacios, sacar fotos y disfrutar de figuras iluminadas y escenarios temáticos, ideales para compartir en familia o con amigos. La iluminación estará disponible durante toda la temporada, invitando a vivir la Navidad en la ciudad de manera diferente.