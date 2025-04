Con un diente y un fragmento de cráneo revivieron al lobo gigante de “Game of Thrones”

La ciencia ha perseguido por años la idea de poder revivir especies extintas. Lo que se conoce como “desextinción”. Ahora, una empresa llamada Colossal Biosciences parece haberlo logrado. Lo hizo con una especie que se hizo famosa gracias a la serie Game of Thrones.

El resultado del proceso son tres lobos. Dos machos de seis meses y una hembra de dos meses. Tienen un pelaje denso y pálido. La empresa mantiene a los lobos en una instalación privada, en un lugar que no se sabe dónde queda en el norte de Estados Unidos.

Los tres lobos llamados Rómulo, Remo y Khaleesi están modificados genéticamente. Tienen rasgos de los lobos gigantes. Los cachorros de lobo tienen pelo largo y blanco, mandíbulas musculosas y ya pesan alrededor de 80 libras.

Están trotando, durmiendo y aullando, así lo confirmó la empresa que tiene como objetivo recuperar las especies perdidas .

Lobos gigantes: ¿Regresan de su extinción?

Los lobos terribles, que se extinguieron hace más de 10.000 años, son mucho más grandes que los lobos grises, sus parientes vivos más cercanos en la actualidad.

Científicos independientes dijeron que este último esfuerzo no significa que los lobos terribles regresarán a las praderas de América del Norte en el futuro cercano. “Todo lo que se puede hacer ahora es hacer que algo se parezca superficialmente a otra cosa”, no revivir por completo las especies extintas, dijo Vincent Lynch a Associated Press (AP), biólogo de la Universidad de Buffalo que no participó en la investigación.

Los lobos terrible se extinguieron hace más de 10.000 años. Foto: AP

Lobos gigantes: en 62 días nacieron las crías modificadas, cómo fue su clonación

La clonación se hizo a partir de varias piezas. Los científicos descubrieron rasgos específicos de los lobos gigantes al examinar ADN antiguo de fósiles. Los investigadores estudiaron un diente de lobo gigante de 13.000 años de antigüedad desenterrado en Ohio y un fragmento de cráneo de 72.000 años hallado en Idaho, ambos pertenecientes a colecciones de museos de historia natural.

Los cachorros de lobo tienen entre los tres y los seis meses. Foto: AP

Luego, extrajeron células sanguíneas de un lobo gris vivo y usaron CRISPR para modificarlas genéticamente en 20 sitios diferentes, explicó a AP Beth Shapiro, científica principal de Colossal. Transfirieron ese material genético a un óvulo de un perro doméstico. Una vez listos, los embriones se transfirieron a madres sustitutas, también perros domésticos, y 62 días después nacieron las crías modificadas genéticamente.

Aunque los cachorros pueden parecerse físicamente a los lobos terribles jóvenes, «lo que probablemente nunca aprenderán es el movimiento final de cómo matar a un alce gigante o un ciervo grande», porque no tendrán oportunidades de observar y aprender de los padres lobos terribles salvajes, dijo Matt James, experto en cuidado de animales jefe de Colossal.

Nuevas clonaciones: lobos rojos en peligro crítico de extinción

Colossal ha anunciado previamente proyectos similares para alterar genéticamente células de especies vivas para crear animales parecidos a los mamuts lanudos, dodos y otros extintos. Ya hora piensa en el futuro. También informó que ha clonado cuatro lobos rojos con sangre extraída de lobos salvajes de la población de lobos rojos en peligro crítico de extinción del sureste de Estados Unidos.

El objetivo – dice la empresa – es aportar mayor diversidad genética a la pequeña población de lobos rojos cautivos, que los científicos están utilizando para reproducir y contribuir a la salvación de la especie.

*Con información de Associated Press.