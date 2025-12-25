Con un mensaje de «paz y esperanza», la Casa Rosada difundió un video para celebrar la Navidad

La Casa Rosada difundió para celebrar la Navidad un video institucional con un mensaje de paz y esperanza para la ciudadanía. La pieza audiovisual fue publicada en las cuentas oficiales del Gobierno nacional y apeló a símbolos de la tradición católica para conmemorar la festividad.

¡FELIZ NAVIDAD!



Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad. pic.twitter.com/BNBWOCG3F2 — Casa Rosada (@CasaRosada) December 25, 2025

En las imágenes se observa a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo trasladando la imagen del Niño Jesús por los pasillos y escaleras de la sede presidencial. La escena estuvo acompañada por el villancico “Noche de paz”, interpretado en un tono solemne, y culminó con la colocación del Niño en el pesebre instalado en el patio de la Casa de Gobierno.

Según se desprende del mensaje oficial, la participación de los tres granaderos hace alusión a los Reyes Magos, una referencia clásica de la tradición cristiana vinculada al nacimiento de Jesús. La elección buscó reforzar el contenido simbólico del saludo difundido en una de las fechas religiosas más significativas del calendario.

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron desde la Presidencia en la publicación, que cerró con el deseo de una “Feliz Navidad” para toda la población.

El mensaje se inscribe en las acciones protocolares que el Gobierno nacional suele realizar en fechas patrias y celebraciones religiosas. En ese marco, también se difundió un saludo navideño del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera.

Granaderos realizaron video por Nochebuena junto al niño Jesús (Foto: captura)

El saludo de Javier Milei por navidad

En paralelo, el presidente Javier Milei compartió en las horas previas un mensaje propio a través de sus redes sociales. Allí combinó el saludo navideño con una enumeración de los principales ejes de su gestión y un llamado a profundizar las reformas económicas, fiscales y estructurales.

El jefe de Estado destacó la eliminación del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación, el levantamiento del cepo cambiario y cambios en materia de seguridad y sistema electoral, entre otros puntos. Además, celebró los avances en política exterior, en especial el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos.

El video institucional tuvo una duración de 86 segundos y concluyó con un mensaje que volvió a identificar al actual Gobierno: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe”. El saludo fue reiterado por el Presidente al llegar la medianoche, en coincidencia con la celebración navideña en todo el país.