Con la mira puesta en 2026, Javier Milei planea realizar una cumbre regional de presidentes de derecha

Falta una semana para terminar el año y el presidente Javier Milei ya tiene la mira puesta en el 2026. Desde la Casa Rosada anticiparon que uno de sus objetivos en mente es convocar a una cumbre que reúna a todos los líderes de derecha a nivel regional para se muestren en sintonía con el alineamiento estratégico que el mandatario argentino mantiene con el republicano estadounidense, Donald Trump.

Según lo adelantado por una fuente cercana al libertario, Javier Milei está analizando las posibilidades para poder concretar este evento y reunir a los máximos «defensores» de la libertad de la región. El objetivo principal es consolidar una alianza que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas.

Javier Milei con la mira puesta en el 2026

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, los triunfos de candidatos que siguen algunos rasgos de su ideología esperanzaron a la Casa Rosada que planea juntar aliados para amplificar el discurso que le permita neutralizar la influencia del populismo en la región.

En vista de esto, la Argentina podría convertirse en sede de la cumbre «ultra derecha» que ya se ha realizado en otros países y a los que Javier Milei asistió. La administración libertaria adelantó al sitio Infobae que el próximo año intensificarán los esfuerzos para concretar las voluntades del mandatario de reunir a José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile; Rodrigo Paz de Bolivia; Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay. También podrían sumarse a la lista el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el peruano José Jeri.

Con varios de estos líderes, el presidente argentino logró sellar encuentros bilaterales para acercar posiciones y potenciar el vínculo. Además durante los últimos meses, protagonizó algunas visitas con la intención de consolidarse como el exponente del bloque conservador.

La victoria del reciente electo presidente de Chile, quien luego visitó la Casa Rosada, fue celebrada por los libertarios y sobre todo por Javier Milei que sostuvo que, para él, iniciaba un cambio de rumbo de varios países de América del Sur. «La izquierda retrocede. La Libertad Avanza«, posteó Javier Milei en sus redes sociales, algo que generó críticas por lo adjuntó a un mapa que diferenciaba a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina como el progreso mientras que Brasil, Colombia y Venezuela estaban representados por asentamientos.

Durante su discurso en la Cumbre del Mercosur, Javier Milei dejó en claro una vez más su postura ideológica y expresó: «La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen».

En la Casa Rosada aseguran que el mandatario se impone como «el líder natural» de la potencial alianza ideológica y sostienen que el intercambio coordinado podría tener lugar durante 2026, aunque aún no precisaron las fechas posibles dejando en claro que por ahora es solo un plan.

Con información de Infobae