Con una misa honraron al papa Francisco en Viedma: sentidas palabras del obispo y un sacerdote

La celebración por la «Pascua del papa Francisco» en Viedma comenzó en la catedral en pleno centro de la ciudad capital de Río Negro a las 19. Al igual que en el resto de la región, transcurrió con importante participación.

La misa tuvo su habitual desarrollo pero la figura del papa Francisco impregnó todos los rincones y el dolor por la pérdida del papa argentino se notó en los rostros de cada uno de los asistentes a la celebración.

Aunados en el dolor, rezaron y compartieron sus súplicas en la tierra de la consagración del único santo patagónico, el enfermero Artímides Zatti, canonizado por el propio Francisco en el Vaticano, en 2022.

“Felíz Pascua Papa Francisco, vives para siempre”, fue la reflexión del obispo de la diósesis de Viedma, Esteban Laxague. «Hoy tempranito has partido a la casa del padre, esa casa que se nos dio como herencia el día del bautismo de la cual cuántas veces hablaste y nos invitaste a mirar el hoy de la historia también a la luz de esto que nos prometió Jesús resucitado», agregó.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el padre Luis García, sacerdote de la Parroquia La Merced, dijo que se trata de una celebración «de acción de gracias por lo que ha significado y significa» el recién fallecido sumo pontífice.

«Sigue vivo en la presencia de Dios, la figura del papa Francisco para todos los cristianos pero también para otras muchísimas personas que sin ser católicos, tienen una comunión muy linda con su mensaje», planteó.

El cura viedmense recordó a Francisco como quien pregonaba que la iglesia tenía que estar «abierta para todos». «Hombre infatigable. Gracias por tu apertura de espíritu que brotaba de una fe profunda, viva e inquebrantable», aseguró.

«Gracias por tu valentía, por tu sencillez y humildad. Gracias por tu servicio constante. Gracias por tu deseo de construir una Iglesia más fiel y cercana al Evangelio», dijo el sacerdote de Viedma a primera hora de la mañana.

El cura completó su sentir ante la noticia de la muerte de Francisco: «Gracias por tus reflexiones siempre tan acertadas y tan aterrizadas. Gracias por tus documentos movilizadores y que han generado todo una corriente ya imparable. Gracias por tu apoyo a las expresiones más cercanas a los más pobres y necesitados».

Papa Francisco, gran admirador de Zatti y de la Patagonia

El obispo de Viedma, Laxague, contó que el papa Francisco fue un gran admirador de Don Zatti. «Siendo provinical de los jesutias recomendó a los frailes aprender de él y como papa le tocó la gracias de declararlo santo. Hoy el papa estará junto a Don Zatti los dos descendientes de italianos, hablando en cocoliche, y mirando nuestra tierra de la Patagonia que el papa quería tanto siempre», recordó.

«Siempre nos tenía muy presentes aunque el no vivió nunca acá, era bien porteño. Estuvo en Chimpay en la beatificación de Cefererino, estuvo en Neuquén cuando Marcelo era Obispo, en Sierra Grande, un Bergoglio jovencito acompañando a sus frailes cuando estaban por cerrar la mina de hierro. Conocía nuestra tierra y la bendecía y le deseaba el bien», aseguró.

El obispo de Viedma puso en valor la Laudato si, la encíclica del Papa Francisco publicada en mayo de 2015 sobre el cuidado del entorno natural y de todas las personas.

«En esa hermosa carta que nos dejó, el papa ide que cuiddemos nuestra madre tierra nuestra Patagonia, que muchas veces es vista solo como un lugar para producir plata, para sacarle minerales, para extraer el petróleo», destacó y agregó: «El papa nos invita a no devastarla, a no transformarla en una tierra desértica. Algunos que no saben dicen la Patagonia es un desierto. No saben. La Patagonia no es un desierto es una tierra distinta, hermosa para vivir donde hay muchas cosas lindas. Pedimos que los bienes que Dios ha desparramado al servicio de todos, sean una bendición para los que vivimos acá para los que luchan día a a día haciendo patria, familias y proyectos».