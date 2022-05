Con una prueba demuestran que la bicicleta es el medio de transporte más eficiente en Bariloche

Una prueba de medición de eficiencia en modos de transporte concluyó que el uso de la bicicleta en hora pico en Bariloche, para transitar 6 de los kilómetros más complejos hasta llegar al centro de la ciudad, es el medio más económico, no contaminante y que demanda menos tiempo.

La prueba la realizó el 4 de mayo a las 8 de la mañana la organización Bicicletas por la Vida y Bicybles, que promueven acciones de seguridad vial para ciclistas y el uso de este medio de transporte.

Así un integrante del equipo esperó el colectivo en la garita de Bustillo y Nilpi (km 6), otro aguardó la partida del micro con su bicicleta en el mismo punto y un tercero en un automóvil. Los tres emprendieron el recorrido hasta el centro y el estudio determinó que en bicicleta se demoró 19 minutos, con una velocidad promedio de 19 km/h; en automóvil demandó 36 minutos (incluyendo el tiempo de estacionar), a una velocidad promedio de 10 km/h, con 732 gr de emisiones CO2 y un costo promedio de 274,89 pesos (más el estacionamiento medido en el centro). En el transporte urbano de pasajeros el trayecto demandó 34 minutos, a 11 km/h, con 134 gr de emisiones CO2 y un costo de 62 pesos el boleto.

La diferencia en tiempo es de un 79% más en colectivo y un 89% más en auto.

“El desafío nació de la ONG chilena Vive La Bici y se realizó en simultáneo en 15 ciudades de Latinoamérica, también en 2017 habíamos participado y los resultados fueron distintos, indudablemente porque hay más carga vehicular”, dijo a RÍO NEGRO Martín Lambrechts de Bicicletas por la Vida.

Esos datos de 2017 arrojaban mucho menos tiempo para hacer el mismo trayecto, con 15 minutos de bicicleta, 28 en colectivo y 23 en auto.

Lambrechts destacó que esta prueba tiene por objetivo “reforzar la idea del uso de la bicicleta como medio de transporte, que no solo demanda menos tiempo, sino también que es un medio que fomenta la actividad física y colabora con la salud”.

El referente explicó que en Bustillo es compleja la circulación de las bicicletas y “riesgoso” porque hay conductores que no respetan al ciclista a pesar de la campaña del 1,5 metros de distancia al momento de sobrepasar a un ciclista. Por eso los ciclistas circulan en algunos sectores sobre el asfalto y otros bajan a las banquinas.

Las organizaciones demandan mayor infraestructura para las bicicletas. Hoy Bariloche no tiene ninguna ciclovía y solo hay promesas de bicisendas en la nueva obra de la avenida Bustillo (que llegará hasta el kilómetro 4), en la ruta 82 (que todavía no se concretó) y alguna otra que tuvo convenios firmados pero no se plasmó en los hechos todavía.

“En Bustillo se perdió la oportunidad de hacer la ciclovía, tuvimos varias reuniones, pero finalmente quedó en bicisenda, con un uso más recreativo”, señaló Lambrechts. También indicó que los paseos realizados por el municipio que tienen sendas compartidas con peatones requieren de cartelería para definir este uso.

“Las ciclovías pueden servir para trayectos cortos de 4 a 5 kilómetros, donde no hay tanta pendiente y se incentiva al uso de un medio de transporte más saludable” apuntó el referente de Bicicletas por la Vida quien marcó además como un punto complejo en la actualidad la mayor cantidad de autos que hay circulando, el espacio que ocupan en estacionamiento y los problemas de movilidad que se generan en la ciudad.