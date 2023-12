Confirman que IUPA paga sueldos a personas que no tienen domicilio en la provincia de Río Negro

Para el abogado y recientemente nombrado rector normalizador del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), Félix San Martín, se pagaron sueldos a personas que no estaban en la provincia e incluso detalló que hay un empleado que vivía en el extranjero y que días antes de que asumiera sus funciones solicitó una licencia sin goce de haberes.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el nuevo representante de la universidad de arte provincial -que ya recibió el cuestionamiento de algunos sectores– sostuvo que llegó a Roca con tres objetivos que le planteó el propio gobernador de la provincia Alberto Weretilneck (JSRN) cuando lo nombró en el cargo: «orden, austeridad y eficiencia».

Y en esta línea sostuvo que una vez que finalice su tarea entregará un informe al mandatario rionegrino donde se detallará la cantidad de empleados -docentes y no docentes- las tareas que desempeñan y en la forma en la que se invierten los recursos del Estado.

San Martín aclaró que ya se reunió con los gremios que estaban abiertos al diálogo y que va continuar reuniéndose «las veces que sea necesario». «Ahora me reuniré con cada secretario y director para ver las cuestiones específicas de cada área y obtener la información fina», sostuvo.

Al ser consultado sobre la cantidad de empleados que tiene la institución dijo que por los datos que tiene cuentan con 400 docentes para 2.000 alumnos aunque no pudo precisar cuál era la planta completa de trabajadores -incluidos no docentes- que según algunas fuentes consultadas por este diario podría superar los 700.

San Martín expresó que en los próximos días recibirá un informe del área de Recursos Humanos para conocer el detalle. «Lo que pasa que hay muchas licencias psiquiátricas, hay que ver los informes de cada área. Hasta no tenerlo no me animaría a dar un número en el aire», expresó. Lo mismo señaló con respecto al presupuesto de IUPA. Y si bien reconoció que ya tiene las cifras suministradas en Viedma, explicó que es necesario compararlos con los datos reales.

En otro tramo de la nota, San Martín fue consultado sobre un caso particular de una persona que se encontraba dentro de la planta de empleados pero que residía en el exterior.»Es cierto», dijo aunque aclaró que previo a su llegada había solicitado una licencia sin goce de haberes.

El funcionario fue más allá y expreso que además de ese caso hay personas que perciben sus salarios y están en otras provincias. «Quiero tener más datos como nombres y apellidos», sostuvo.

San Martín dijo que aprovechará las reuniones individuales porque hay muchos trabajadores que tienen información sustancial. «Muchos me reclaman transparencia y que tienen datos. A eso me mandó el gobernador. a ver el estado de situación», sentenció.

Con relación a los cuestionamientos sobre su designación dijo que ninguno de los gremios se lo expresó personalmente y adelantó que no reconocerá ninguna comisión interina para la conformación de un Consejo Superior Provisorio. Y en este sentido sostuvo que el objetivo de su gestión es normalizar la situación con elecciones de nuevas autoridades aunque detalló que en esta primera etapa revisará otros puntos que hacen al sostenimiento de la institución.

Escuchá a Félix San Martín, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

