De El Bolsón al país: la artesana que transforma calzado urbano en piezas de arte reconocidas a nivel nacional

«Siempre quise llevar el arte a lo cotidiano. Que un objeto de arte sea algo que te ponés todos los días». Alejandra Soto nació en La Matanza, provincia de Buenos Aires, pero en 2015 montó un taller en El Bolsón donde diseña todo tipo de calzados.

«Mariposas a tus pies» es el nombre de su emprendimiento. Días atrás, dos de estos modelos de borcegos accedieron al Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción a productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, participación en la producción local sustentable, posicionamiento en el mercado y calidad de diseño.

Alejandra estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y Comunicación en la Universidad de La Matanza, aunque, en realidad, siempre soñó con el oficio de artesana. Con esa posibilidad de diseñar, crear y elaborar con sus propias manos. Así se inició en macramé y un día, incursionó en el diseño de zapatos de fiesta a través de ese material. Cuando expuso ese calzado en una feria y lo quisieron comprar, entendió que podía ir más allá.

Trabaja el cuero, «el elemento más noble». Foto: gentileza Estudio Canela

Así, hizo dos cursos, eligió trabajar con el cuero -por considerarlo uno de los materiales más nobles-, a través de la técnica de curtido vegetal que no usa materiales pesados y por lo tanto, es menos contaminante.

¿Y por qué «Mariposas a tus pies»? «La mariposa representa la capacidad de reinventarse y, a la vez, simboliza la belleza. Todo el tiempo, uno busca una mejor versión de sí mismo. Los borcegos, por ejemplo, resultan algo cómodo para todos los días. En Bolsón, la vida es rústica y no por eso, tener un calzado duradero implica dejar de lado la belleza«, resumió Alejandra, de 41 años.

Alejandra es diseñadora gráfica, comunicadora y artesana. Foto: gentileza Estudio Canela

Borcegos, sandalias, zapatillas, zapatos de vestir. Sus diseños varían. El cuero está pintado a mano y emplea la técnica de cincelado para decorarlo. «Siempre trato de que esté presente la mariposa. En las últimas colecciones incorporo distintos guiños para la Comarca, como flores autóctonas, frutitos rojos o el cerro Piltriquitrón, porque es el espacio que habito. Busco anclar la naturaleza a nuestro andar«, resumió.

Hoy, Alejandra tiene un puesto en la feria de El Bolsón durante el verano y una tienda on line en las redes sociales que constituye su principal punto de venta. Además, viaja para participar de ferias por todo el país. Recientemente, se sumó a la Feria del Poncho en Catamarca, en unos días viajará a Buenos Aires para ofrecer sus productos en Plaza Francia y en noviembre tiene un viaje previsto a Neuquén.

Trabaja el cuero, «el elemento más noble». Foto: gentileza Estudio Canela

«Mis principales clientes son mujeres profesionales mayores de 40 años. Se busca un consumo respetuoso. Muchas veces, encargar un par de zapatos implica paciencia ya que demoro dos o tres semanas en hacerlos y enviarlos. Pero me parece importante donde todo es inmediato y descartable ponerle conciencia a cada cosa que hago. Eso va a durar años, no es una temporada que va a estar de moda», aclaró.

A la hora de pensar en el diseño, no se sienta en la computadora. Busca imágenes de referencia y con un papel de calcar, va armando los elementos que imagina. El diseño, destacó, es analógico: usa el lápiz para probar, borrar y volver a intentar.

La idea es que ese calzado urbano transite un proceso distinto: «Se trata de sacar la artesanía de un lugar cerrado. Se puede elegir la combinación de colores, personalizar detalles, aunque partiendo de la propuesta que ya está. Los hago a pedido. Tengo en cuenta si los pies son más anchos o el empeine es más alto o, si se usan plantillas ortopédicas. Que más allá de lo estético, resulte cómodo».

El taller de Alejandra está en un barrio popular de El Bolsón. Foto: gentileza Estudio Canela

Alejandra siente fascinación por su trabajo: le resulta demandante y le consume gran parte de su tiempo, pero disfruta de cada uno de los procesos creativos, desde dibujar, pintar, cincelar. También le encanta viajar ya que le permite conocer a otros artesanos que trabajan otras técnicas y, además, mirar, preguntar y aprender.

En relación a la obtención de los dos sellos, admitió que el reconocimiento «implica estar en lo más alto del diseño nacional. No hay muchas empresas en la provincia que cuenten con este sello y en El Bolsón, ninguno«.

Advirtió que materna en forma solitaria desde que inició el proyecto. En ese momento, su hija Violeta tenía apenas diez días. Hoy, la adolescente de 14 es patinadora y chelista. «Ahí empecé a estudiar y cuando cumplió dos años, nos vinimos a El Bolsón. Todo esto lo hice con mucho esfuerzo y en una soledad que es muy dura. Hay mucho de mi historia en cada zapato. Nunca le aflojé y sigo creciendo«, concluyó.

Alejandra es diseñadora gráfica, comunicadora y artesana. Foto: gentileza Estudio Canela

Distinción nacional

Dos modelos de borcegos de «Mariposas a tus pies» obtuvieron el Sello de Buen Diseño Argentino. Este comité evaluador reúne a más de 140 referentes de prestigio nacional, con amplia experiencia en los ámbitos académico, profesional y sectorial de todo el país. A lo largo de 20 años, este sello ha reconocido más de 3100 productos, posicionándose como la distinción con mayor trayectoria y alcance en Latinoamérica vinculada al diseño.

La entrega de distinciones de la edición 14 del Sello de Buen Diseño Argentino (SBD) será el 24 de septiembre en el Palacio Libertad en Buenos; en tanto, la muestra oficial será del 24 al 27 de septiembre en la Terraza del Auditorio Nacional del Palacio Libertad, con entrada libre y gratuita.