Confirmaron quién era el hombre que murió en el violento choque sobre la Ruta 7 en Vaca Muerta: cómo están los heridos

El domingo 14 de junio inició de una manera trágica en Neuquén. En las primeras horas del día se registró un fatal accidente en la zona de Tratayen, entre Añelo y San Patricio del Chañar, sobre la Ruta 7. Se trató de un brutal triple choque.

Los protagonistas fueron un camión, una camioneta y una tráfic. Producto del impacto hubo una victima fatal y varios heridos. Hoy se confirmó quién era el hombre que murió.

Según confirmó el Jefe Tránsito Añelo Subcomisario Marcos Carrupan a este medio, la victima fatal era Francisco Andrés Purrán. Tenía 40 años y vivía en San Isidro, a pocos kilómetros del lugar del accidente. El hombre circulaba en la camioneta Nissan Frontier.

Sobre los heridos indicó que «todos fueron dados de alta» ya que no tenía lesiones de consideración. Ahora, continúan las diligencias para determinar «el punto de impacto, y qué fue lo que ocurrió».

Qué se sabe sobre el triple choque sobre la Ruta 7, en Vaca Muerta

Según la información brindada por fuentes oficiales, el primer impacto fue entre la camioneta y el camión, a raíz de esto el rodado mayor quedó atravesado sobre la calzada y la trafic que circulaba por la Ruta, no logró frenar a tiempo y lo chocó aunque con menor intensidad.

En el caso intervino la fiscal Eugenia Titanti quien pidió a personal policial que trabaja en conjunto con el Ministerio Público Fiscal que entreviste a las personas involucradas en el siniestro para esclarecer el hecho. La fiscal también solicitó al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial que realice la autopsia y la identificación de la víctima fatal.