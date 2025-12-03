Confirmaron un caso de triquinosis en Neuquén: detectaron chorizos contaminados en dos carnicerías

El ministerio de Salud de Neuquén confirmó este miércoles que detectaron un caso de triquinosis en la ciudad. A raíz de este caso, detectaron chorizos contaminados en dos carnicerías.

Las autoridades sanitarias iniciaron una investigación epidemiológica tras la confirmación de un caso, que provino luego de reconstruir la cadena de consumo de personas afectadas en reuniones familiares.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el paciente se encuentra en buen estado y aún resta establecer si hay más personas infectadas.

Claurusaron locales en Neuquén por la presencia de triquinosis

En los operativos detectaron la la presencia de Trichinella spiralis —el parásito causante de la enfermedad— en muestras de embutidos recolectadas.

Por este motivo, la Municipalidad ordenó clausurar los comercios de forma preventiva, como así también decomisar la mercadería por «falta de controles en el origen de la materia prima».

Desde Salud alertaron que este caso no devino de la frecuente venta callejera, sino de «un comercio habilitado» que «presentaba serias deficiencias en sus procesos».

«Durante la fiscalización, se detectó que el local carecía de registros de producción y trazabilidad», resaltaron.

El lugar exhibía la documentación de compra de ciertos frigoríficos, pero no pudo justificar el origen de la totalidad de la carne de cerdo utilizada para la elaboración propia.

«Esta ‘zona gris’ sugiere el ingreso de carne proveniente de la faena clandestina o no regulada a los mostradores formales», sentenciaron.

Qué es la triquinosis y cómo tener un consumo consciente

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito microscópico con forma de gusano llamado Trichinella, que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí.

Las personas pueden contagiarse al consumir carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. La salazón y el ahumado tampoco matan al parásito, por lo que no son métodos seguros de prevención. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico.

Los síntomas que las personas pueden presentar son:

Fiebre

Dolores musculares

Diarrea

Vómitos

Hinchazón de párpados y picazón.

Ante estos síntomas deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, sin embargo, una vez que las larvas se alojan en los músculos, no hay un tratamiento específico. Los quistes pueden perdurar durante años y los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular.

Las autoridades de Neuquén advirtieron que la enfermedad es totalmente prevenible si se corta la cadena de informalidad. En este sentido, indicaron que el rol del consumidor es clave.

A la hora de comprar chacinados, embutidos o carne de cerdo fresca, se recomienda: