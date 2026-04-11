Confusión en Centenario: chocaron, escaparon y volvieron a sacar el auto

Un choque alertó a vecinos del barrio Sarmiento de Centenario durante la madrugada de este sábado, cuando un Ford Ka impactó contra un árbol y terminó sobre la vereda en calle Costa Rica, cerca de Coronel Villegas. El vehículo fue abandonado y después de un confuso episodio quedó secuestrado.

El hecho fue reportado cerca de las 4.20. Según consignó Centenario Digital, los ocupantes se retiraron del lugar tras el impacto.

Escaparon tras el choque en Centenario y sospechan de consumo de alcohol

Vecinos indicaron que el auto circulaba a alta velocidad y terminó su recorrido tras arrancar un árbol y quedar incrustado en un cesto de basura.

Fuentes policiales señalaron que dos jóvenes descendieron del vehículo y se fueron rápidamente. Se investiga si conducían bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Efectivos de la Comisaría 52 y de Tránsito Villa Obrera llegaron al lugar y constataron que no había personas. El vehículo presentaba daños en la parte frontal.

Horas después, ya de día, los ocupantes regresaron para intentar retirar el Ford Ka. Pero no lo lograron porque había quedado atascado en la estructura metálica del cesto.

Ante esa situación, se retiraron nuevamente. Personal policial volvió a intervenir y convocó a bomberos voluntarios para remover el rodado. Finalmente, el vehículo fue secuestrado y trasladado al depósito municipal. El caso quedó en manos del Tribunal de Faltas, que definirá las sanciones correspondientes.