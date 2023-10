Conocé la primera plataforma del mundo para aprender lengua de señas con inteligencia artificial

Aquellas personas que no pueden comunicarse oralmente han adquirido un lenguaje paralelo al que todos usamos: la Lengua de Señas. Compuesta a partir de diferentes gestualidades y expresiones que se hacen tanto con las manos como con todo el cuerpo, la Lengua de Señas tiene el poder de conectar a las personas y unirlas dejando de lado cualquier obstáculo.

Sin embargo, no son muchas las personas que saben comunicarse en esta lengua. Si bien este año en abril el Congreso reconoció a la Lengua de Señas como lengua natural, originaria y parte de patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda, el aprendizaje de esta se tiende a limitar a aquellos que transitan dichas discapacidades.

Sin embargo, ha llegado una manera de hacer este aprendizaje accesible y fácil. La semana pasada, el Centro de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires lanzó la primera plataforma online de inteligencia artificial en el mundo para aprender la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Para ello, se realizó una alianza con ELDES (Enseñanza de Lengua de Señas), una institución uruguaya que fue la primera en el mundo en crear una plataforma interactiva de enseñanza de señas. De esta manera, como la Lengua de Señas varía dependiendo de cada país, Señas de Comunicación junto con otros referentes locales lograron hacer la adaptación para la argentina.

Cómo funciona la plataformas

Así, ELDES LSA permite la enseñanza de manera autoadministrada e interactiva mediante el uso de inteligencia artificial y detección de movimientos. Entre sus capacidades la plataforma permite aprender con videos a cargo de un profesor/a y practicar en la plataforma, retroalimentación instantánea, juegos dinámicos para fomentar el aprendizaje, entre otras.

Además, no requiere de un horario específico en el cual uno debe conectarse, sino que cada uno decide en qué momento dedicarle tiempo al aprendizaje. Tampoco uno debe movilizarse hasta una sede particular, sino que todas las clases, videos o tutoriales se pueden hacer desde tu casa solo o en compañía.

“Las personas sordas no se pueden comunicar debido a la falta de conocimiento en general de la lengua de señas. No pretendemos que todos sean expertos, pero sí que se manejen conceptos básicos para que las personas sordas puedan sentirse parte de la sociedad y no extranjeros en su propio país”, explicó Romina Aza, directora de la asociación Señas de Comunicación e intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA), a OhLaLá.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 16 % de la población mundial tiene alguna discapacidad importante, y unos 430 millones de personas, que representan el 5 % del total, tienen discapacidad auditiva. Plataformas e iniciativas como estas simbolizan un futuro de inclusión y visibilidad para personas de estas comunidades.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN