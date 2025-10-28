Miércoles de extremos en Neuquén y Río Negro: días cálidos y viento que no da tregua

Este miércoles, Neuquén y Río Negro registran un ascenso generalizado de las temperaturas impulsado por la llegada de aire cálido del noreste. La combinación de días templados y ráfagas de viento en diversas localidades marca una semana de clima cambiante, con períodos de inestabilidad en la cordillera y variaciones notables entre valles, mesetas y zonas costeras.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los vientos moderados a fuertes continuarán en ciudades como Viedma, Las Grutas y Roca, mientras que hacia el viernes y sábado la llegada de aire frío del sudoeste refrescará las montañas y anticipará un giro en las condiciones climáticas.

La AIC señala que esta alternancia entre días cálidos y pulsos de aire frío desde el Atlántico y el Pacífico sur se mantendrá durante noviembre, manteniendo a la región con un clima variable y lleno de contrastes.

Neuquén: miércoles mayormente cubierto y con temperaturas en ascenso

Este miércoles Neuquén presentará una jornada con cielo mayormente cubierto tanto durante el día como en la noche, la temperatura máxima alcanzará los 24 ºC y la mínima rondará los 6 ºC.

El viento soplará a 33 km/h durante la mañana, con ráfagas de hasta 39 km/h, y por la noche se mantendrá moderado a 26 km/h, con ráfagas similares.

Roca y Cipolletti: miércoles con cielo mayormente cubierto

Este miércoles, Roca y Cipolletti presentarán un cielo mayormente cubierto durante la jornada y por la noche, la temperatura máxima alcanzará los 23 ºC, mientras que la mínima será de 5 ºC.

El viento soplará a 37 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 45 km/h, y por la noche se mantendrá a 29 km/h, con ráfagas de 48 km/h.

Las Grutas: miércoles con máximas de 22 ºC

Este miércoles en Las Grutas el cielo se presentará mayormente cubierto durante el día y parcialmente nublado por la noche, la temperatura máxima alcanzará los 22 ºC, mientras que la mínima será de 8 ºC.

El viento soplará a 33 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 43 km/h, y se mantendrá por la noche a 37 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Viedma: ráfagas de hasta 55 km/h y temperaturas en aumento

Este miércoles en Viedma el cielo se presentará parcialmente nublado durante el día y cubierto por la noche, la temperatura máxima alcanzará los 21 ºC, mientras que la mínima será de 5 ºC.

El viento soplará a 25 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 32 km/h, y se mantendrá por la noche a 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h.