Femicidio Agostina Vega | «Mintió desde el día cero», dijo el ministro de Seguridad sobre el relato de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó revelaciones que exponen la estrategia de ocultamiento del único imputado. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Claudio Barrelier montó una falsa predisposición para colaborar con la Justicia con el único objetivo de desviar los rastrillajes.

El funcionario provincial detalló los puntos clave que permitieron quebrar la coartada del detenido y ratificó que la Fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, mantiene activa la hipótesis de una red de encubrimiento.

La falsa confesión y el despliegue en el territorio: qué dijo Barrelier, único imputado por el femicidio

Quinteros explicó que Barrelier simuló intenciones de cooperar con las autoridades judiciales cuando comenzó a verse acorralado por las pruebas. Sin embargo, al ser convocado de urgencia por el fiscal, el acusado ratificó su declaración inicial.

El ministro describió la conducta del acusado en una entrevista con la señal TN: «Lejos de ayudar, volvió a mentir como lo hizo desde el día cero y en su primera declaración, razón por la cual el fiscal ordenó su detención».

El informe forense confirmó que la adolescente fue asesinada entre las 22:00 del sábado 23 de mayo y las 02:00 del domingo 24. Este dato técnico determina que al momento de radicarse la denuncia por la desaparición, Agostina ya había muerto.

Las dos pruebas tecnológicas que quebraron la coartada del acusado por el femicidio de Agostina Vega

La Dirección General de Investigación Criminal y la Policía Judicial desarticularon la coartada del sospechoso mediante el análisis de registros urbanos y el entrecruzamiento de antenas telefónicas.

El seguimiento se concentró en dos registros fundamentales:

El retiro de elementos: cámaras de seguridad captaron a Barrelier el lunes posterior a la desaparición en una propiedad de barrio Cofico. El imputado se movilizaba en un Ford Ka negro —perteneciente a una mujer de su entorno— del cual retiró objetos que llamaron la atención de los peritos.

El rastreo por domos policiales: los domos de seguridad identificaron el ingreso de ese mismo vehículo al predio de Ampliación Ferreyra el miércoles por la tarde. El auto permaneció apenas 30 minutos en el lugar y se retiró a alta velocidad.

Impacto de antenas: el peritaje geológico de las celdas telefónicas ubicó el dispositivo móvil de Barrelier en las inmediaciones del descampado el lunes 25 de mayo, entre las 11:45 y las 12:15, coincidiendo con el horario en que un testigo visualizó una fogata en la zona.

El acusado conocía el predio rural de 240 hectáreas debido a que allí funcionan canchas de fútbol amateur. Tras establecer ese punto de referencia, equipos tácticos del DUAR, drones y buzos especializados centraron la búsqueda en lagunas y canales hasta hallar el cuerpo de la menor.

«Lo que menos queremos es que le pase algo al imputado»: Seguridad habló sobre la salud de Barrelier

Tras dictarse su prisión preventiva, Claudio Barrelier manifestó intenciones de quitarse la vida dentro del complejo penitenciario de Bouwer. Ante el riesgo de autoflagelación, las autoridades del Servicio Penitenciario ordenaron su traslado inmediato al módulo hospitalario.

Actualmente, el imputado permanece bajo un régimen de sedación farmacológica y medidas de sujeción, con control psiquiátrico permanente. Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad subrayó: «Lo que menos queremos es que le pase algo al imputado, porque necesitamos llegar a la verdad».

La investigación judicial ingresó en una fase de análisis de responsabilidades secundarias. La Fiscalía busca determinar si el sospechoso contó con la colaboración de terceros para el traslado del cuerpo y el posterior lavado del vehículo secuestrado.

Por otra parte, el fiscal Garzón incorporó al expediente principal una denuncia contra Barrelier fechada en mayo de 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. El Poder Judicial de Córdoba deberá remitir un informe detallado que explique los motivos por los cuales dicha causa penal había sido archivada, permitiendo que el acusado recuperara la libertad bajo fianza.