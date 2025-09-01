Corte parcial en el puente Neuquén-Cipolletti este lunes: advierten demoras y posibles congestiones

La jefa de Tránsito de Cipolletti confirmó que no hay un tiempo estimado de finalización. Foto: ilustrativa.

Este lunes se registran demoras en el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. El tránsito no está cortado, pero solo hay una vía habilitada en sentido Cipolletti–Neuquén por los trabajos de reparación.

Vilma Ríos, jefa de Tránsito de Cipolletti, informó a Diario RÍO NEGRO, que las tareas continuarán mientras haya luz solar y aclaró que no hay un tiempo estimado de finalización.

Por momentos, pueden generarse fuertes congestiones, por lo que se recomienda circular con precaución.

Actualmente, los operarios se concentran en el sector afectado con el objetivo de asegurar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados del Alto Valle.

El viernes pasado un micro con pasajeros impactó contra la estructura y generó la necesidad de reparaciones

Los trabajos de reparación se intensificaron tras el accidente registrado el viernes pasado en la Ruta 22. Un colectivo de larga distancia que trasladaba pasajeros impactó contra uno de los laterales del puente carretero.