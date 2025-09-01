Crece la angustia en Cipolletti: cuarto día de búsqueda de la mujer de 63 años que salió sin celular y documentos-

Pasan los días y crece la angustia en Cipolletti ante la sorpresiva desaparición de una mujer de 63 años. Se trata de Norma Beatriz Gatica quien fue vista por última vez el viernes 29 de agosto. Salió de su casa sin celular y sin documentos. Su familia reiteró el pedido desesperado de búsqueda.

La Policía de Río Negro emitió el alerta para dar con el paradero de la mujer la semana pasada cuando su familia se acercó a la comisaría a denunciar su desaparición. En las últimas horas, su hijo solicitó ayuda en redes sociales y contó que aún no tienen novedades.

«Sigan compartiendo, sigue sin aparecer», escribió el joven y agregó un mensaje directo Norma: «Volvé vieja de mi corazón». En el posteo solicitó que «si alguien vio algo, no dude en contactarse o acercarse a la comisaría más cercana, en lo posible la 32 de Cipolletti».

Piden colaboración para encontrar a una vecina de Cipolletti

La Policía describió a Gatica como una mujer de tez trigueña, de aproximadamente 1.60 metros de altura, de contextura física delgada, con cabello castaño largo hasta los hombros y ojos marrones claros.

Es importante señalar que al momento de su desaparición, Gatica no llevaba consigo ni su celular ni documentación personal. Por su parte el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que ya pusieron en marcha diversas medidas para hallar a Gatica.

Norma Beatriz Gatica

Las autoridades de la Comisaría 32° de Cipolletti pidieron la colaboración de la comunidad. La policía solicita que cualquier persona con información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.