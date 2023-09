Corte y protesta en Neuquén: escuelas reclaman por hechos de violencia y la reforma educativa

Estudiantes y docentes del colegio Gral José de San Martín de Neuquén realizan una sentada en la institución en repudio a los hechos de violencia vividos la semana pasada. Por otro lado, la comunidad educativa del CPEM 12 marchó hasta el Consejo Provincial de Educación en reclamo por nuevo diseño curricular en nivel medio.

En repudio a los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en el colegio Gral José de San Martín de Neuquén, los estudiantes decidieron cortar la Avenida Argentina y realizar una sentada en la escuela, que dio comienzo a las 8 y afirman que permanecerá hasta las 18.

En declaraciones con radio AM Cumbre, Lihue estudiante del colegio, expresó: «estamos reclamando a los directivos que nos den respuesta después de las actitudes que tuvieron el miércoles en la institución».

Los estudiantes reclaman los hechos de violencia de una misma familia a distintos estudiantes. «Nosotros pedimos que utilicen los protocolos que nosotros mismos organizamos para respaldar a los alumnos violentados» comunicó la estudiante.

En relación con el accionar de los directivos del lugar, Lihue denunció que «actualmente la escuela no da respuesta, pedimos por favor que salgan y den respuestas para todos».

Corte y protesta en Neuquén: estudiantes del CPEM 12 reclaman por la reforma educativa

El presidente del centro de estudiantes del Cpem 12, Gustavo Chandia, informó a RÍO NEGRO RADIO, que a las 9:30 comenzaban la movilización desde la escuela hasta el Consejo Provincial de Educación, en reclamo al nuevo diseño curricular en nivel medio y permanecerán en el lugar hasta las 17. «Estamos reclamando por el tema de que los chicos no están de acuerdo con el diseño curricular, el tema de los contenidos y las horas» detalló.

Chandia explicó que el nuevo diseño reduce la carga horaria de docentes en el aula y, por ende, se reducen los contenidos. Los alumnos, «tenían tres horas semanales y ahora pasarán a tener una hora semanal porque las otras dos las usarían los docentes para planificar», explicó el presidente del centro de estudiantes.

En relación con el contenido, Chandia comentó que se añadieron nuevas materias pero que este se reduce, entonces, los alumnos no llegan preparados para comenzar nuevas materias. «El tema de contenido, yo no voy a negar que las materias que agregaron están muy buenas, y me parece muy bien, pero el tema es que reducen los contenidos», señaló.

Escuchá al presidente del centro de estudiantes del Cpem 12, Gustavo Chandia, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).