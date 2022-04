Cortes de ruta en Vaca Muerta, un día antes de Semana Santa

Un grupo de vecinos de Añelo volverá a cortar las rutas de Vaca Muerta para hacer sentir sus reclamos. Un día antes de Semana Santa se apostarán sobre los ingresos a la localidad, en las Rutas 7 y 17. Esta vez, exigen que se terminen obras de cloacas, gas y asfalto. «No es lindo volver a la ruta, pero es la única forma de llegar al gobernador Omar Gutiérrez. Todos hablan de Vaca Muerta, pero Añelo no tiene respuesta de nada», explicaron.

«Si en Cutral Co, Huincul, Zapala se hacen obras, no se cuál es el drama con Añelo», cuestionó Luis, uno de los vecinos. Los cortes comenzarán durante la madrugada del miércoles, en distintos puntos clave de las Ruta 7 y 17. La protesta se anunció el lunes, pero hasta este martes, indicaron, no habían recibido ningún tipo de comunicación para intentar frenarla.

Entre los reclamos se encuentra el de asfalto. Recordaron que en 2017 se aprobó la obra de pavimento del casco urbano, pero, aseguran, recientemente solo se quitó el asfalto viejo de una calle y nunca se reasfaltó.

Los vecinos indicaron que la resolución 336/17 ordenaba la pavimentación para las calles: N°13 desde calle 01 a calle N°6, N°14 desde calle 4 a calle N°6, N°15 desde calle 01 a calle N°3, N°16 desde calle 01 a calle N°3, N°17: desde calle 01 a calle N°3, N°01: desde calle 01 a calle N°22, N°1: desde calle 13 a calle N°17, N°2: desde calle 13 a calle N°17, N°3: desde calle 14 a calle N°17. La financiación sería de Nación y el plazo de ejecución de 150 días.

Esta es una de las calles que los vecinos denuncian que no se pavimentó. (Gentileza).-

Sobre las redes de servicios público, el reclamo es repetido. Ya hubo cortes anteriores por el agua, lo que llevaron a la inauguración de una planta de agua. Sin embargo, los vecinos aseguran que ya se rompió varias veces y se demoran unos tres días en repararla.

Ahora exigen que se extiendan las redes de cloacas y gas hacia los barrios que crecieron por la expansión propia del crecimiento poblacional. Detallaron que la recarga de una garrafa cuesta $900.

Resaltaron que su reclamo «no es político: no tenemos gas, eso no es político. Esta es la única forma para que se avance con las obras y se terminen».

Luis aseguró que la vida diaria de Añelo no refleja la bonanza del desarrollo de Vaca Muerta. Contó que, junto a otras personas, abren un comedor los fines de semana al que asisten 30 familias y la demanda sigue creciendo.

«Añelo, Vaca Muerta: ¿la próxima Dubai o un pueblo abandonado?«, es el lema con el que los vecinos convocan a la protesta de mañana.